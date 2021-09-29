ЦПВС сообщил о гибели сирийских военных в Алеппо

Алеппо, 29 сентября. Два военнослужащих сирийской армии погибли в результате снайперского огня со стороны боевиков. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что снайпера террористов также ранили двоих сирийских военных. Инцидент произошел в районе населенных пунктов Бала и Кабатан Эль-Джебель.

«В провинции Алеппо по позициям правительственных сил в районе населенных пунктов Бала и Кабатан Эль-Джебель со стороны боевиков были совершены обстрелы из снайперского оружия, вследствие которых двое сирийских военнослужащих погибли», — сказал Кулить во время брифинга.

Контр-адмирал добавил, что на территории провинции Идлиб вооруженные бандформирования обстреляли из стрелкового оружия позиции сирийских военнослужащих в районе Эль-Джада. В результате атаки погиб один солдат правительственных войск.

Недавно боевики попытались прорваться в Алеппо с подконтрольной Турции территории. Однако попытка не увенчалась успехом. Во время нападения пять боевиков подорвались на минах, еще десять получили ранения.