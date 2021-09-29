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Два человека погибли в горящей машине после аварии на трассе «Каспий» под Волгоградом
Происшествия
Два человека погибли в горящей машине после аварии на трассе «Каспий» под Волгоградом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Волгоград, 29 сентября. Автомобили ВАЗ-2114 и «Газель» загорелись после ДТП на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области. В результате аварии погибли два человека, передали в среду в ГУМВД по региону.

Две машины столкнулись примерно в 21:00 по Москве в Михайловском районе, после чего транспортные средства загорелись. По информации правоохранителей, пострадали также два человека, находившиеся в салоне «Газели».

«Силами МЧС производится тушение. В ВАЗе двое погибших», — передали в полиции.

Движение транспорта на участке, где произошла авария, затруднено. Руководство областного ГИБДД также выехало на место ДТП. Все обстоятельства и детали случившегося предстоит выяснить.

Тем временем похожий инцидент с участием микроавтобуса и грузовика произошел в Башкортостане. Транспортные средства столкнулись на трассе Уфа — Оренбург, в результате чего в пассажирском автобусе произошел пожар. Погибли четыре человека.

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