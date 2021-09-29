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Грызлов раскритиковал позицию Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Политика
Грызлов раскритиковал позицию Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 29 сентября. Делегация Украины саботирует мирный процесс на переговорах по мирному урегулированию в Донбассе. Так считает российский полпред Борис Грызлов.

Грызлов подвел итоги очередной встречи Контактной группы. В ходе переговоров украинская сторона показала свою истинную позицию по всем вопросам урегулирования конфликта на территории Донбасса, отметил полпред России.

«Отсутствие содержательных предложений и аргументов по вопросам практического урегулирования конфликта украинская сторона стала откровенно компенсировать ничем не прикрытым саботажем и доведением переговоров до абсурда», — заявил Грызлов журналистам.

Российский полпред прокомментировал слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного об отмене запрета на ответный огонь без согласования. По словам Грызлова, соответствующее заявление можно приравнять к отказу Киева от дополнительных мер по Донбассу. Своим решением Залужный буквально разрешил солдатам обстреливать регион, когда им угодно.

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Все новости / Политика / Грызлов раскритиковал позицию Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
украина донбасс грызлов
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