Грызлов раскритиковал позицию Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Москва, 29 сентября. Делегация Украины саботирует мирный процесс на переговорах по мирному урегулированию в Донбассе. Так считает российский полпред Борис Грызлов.

Грызлов подвел итоги очередной встречи Контактной группы. В ходе переговоров украинская сторона показала свою истинную позицию по всем вопросам урегулирования конфликта на территории Донбасса, отметил полпред России.

«Отсутствие содержательных предложений и аргументов по вопросам практического урегулирования конфликта украинская сторона стала откровенно компенсировать ничем не прикрытым саботажем и доведением переговоров до абсурда», — заявил Грызлов журналистам.

Российский полпред прокомментировал слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного об отмене запрета на ответный огонь без согласования. По словам Грызлова, соответствующее заявление можно приравнять к отказу Киева от дополнительных мер по Донбассу. Своим решением Залужный буквально разрешил солдатам обстреливать регион, когда им угодно.