Минюст исключил ФБК из реестра иностранных агентов из-за ликвидации НКО

Москва, 29 сентября. Признанные в России экстремистскими «Фонд борьбы с коррупцией»1 и «Фонд защиты прав граждан» были исключены из списка иностранных агентов. Такие данные сообщили в среду в Минюсте.

Как пояснили в министерстве, соответствующее решение в отношении ФБК1 и ФЗПГ было принято по причине их ликвидации. В Минюсте также добавили, что это является «исключительно технической процедурой», передает ТАСС.

Сотрудники ведомства обратили внимание, что несмотря на исключение из списков иноагентов, ФБК и ФЗПГ по-прежнему находятся в реестре общественных объединений и религиозных организаций, против которых принято вступившее в силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законом «О противодействии экстремистской деятельности». Подобное решение имеет законную силу в соответствии с решениями Мосгорсуда от 9 июня 2021 года.

Тем временем «Фонд борьбы с коррупцией» обвинили в шантаже банковской работницы для сбора компромата. Политолог Олег Матвейчев также заявил, что нельзя списывать со счетов тот факт, исходя из которого структуры осужденного блогера Алексея Навального действительно могли прибегнуть к работе хакеров ради того, чтобы подставить ранее обвиненного в сливе базы данных Федора Горожанко.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.