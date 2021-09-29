Парламент Чили проголосовал за декриминализацию абортов

Сантьяго, 29 сентября. Нижняя палата депутатов Чили одобрила законопроект, разрешающий женщинам делать аборт в течение первых 14 недель беременности. За инициативу проголосовали 76 человек, 68 против и 2 воздержались.

✅ APROBADO | Con 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones, la Cámara aprueba el proyecto para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación.



Vuelve a la Com. de Mujeres y Equidad de Género con indicaciones. pic.twitter.com/YXCKx2SAJn — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) September 28, 2021

По словам одного из авторов законопроекта Майте Орсини, одобрение депутатов — это «огромный шаг» с точки зрения прав женщин.

«Мы не собираемся прекращать борьбу до тех пор, пока аборты не станут законными, бесплатными и безопасными для всех женщин в Чили. Мы счастливы и взволнованы, потому что сделали огромный шаг», — сказала она.

Теперь проект закона передадут на доработку в Комиссию по гендерным вопросам, а дальше он должен пройти через Сенат.

До 2017 года в Чили сохранялся прямой запрет на аборты, затем закон смягчили, разрешив прерывать беременность только в случае изнасилования или при наличии соответствующих медицинских показаний.

В Мексике феминистские организации провели марш за полную декриминализацию абортов. В результате столкновений с полицейскими пострадало больше 40 человек.