Татьяна Брухунова устроила ликбез поклонникам

Москва, 29 сентября. Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова взъелась на россиян из-за неграмотности. Она устроила ликбез, опубликовав пост на странице в Instagram.

Блогер отметила, что часто встречается со словом «волнительно». Хотя его, как отметила Брухунова, в русском языке не существует. Знаменитость решила помочь поклонникам быть грамотными и рассказала о правилах русского языка.

«Такого слова в русском языке нет! Да-да! Это слово относится к разговорной речи, но грамотный человек не может его использовать, так как стилистически верно говорить: волнующе!» — написала Татьяна Брухунова.

Как оказалось, не все подписчики знали об этом. Поэтому поблагодарили блогера за урок и поделились своей болью из-за неграмотности некоторых людей, пишут «Дни.ру».

«Мне режет слух слово «кушать», особенно от взрослых людей»; «А меня раздражает отсутствие знаков препинания в сообщениях»; «Мой бывший муж говорил: евоный и ейный», — написали фолловеры в комментариях под постом.

В середине сентября супруг Татьяны Брухуновой праздновал день рождения. По этому случаю возлюбленная комика показала семейное фото с Петросяном. Поклонники с восторгом встретили кадр.