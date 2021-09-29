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Приграничные города США готовятся подать в суд на Байдена из-за наплыва мигрантов

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 21:47
Весь мир
Приграничные города США готовятся подать в суд на Байдена из-за наплыва мигрантов
Global Look Press  /  Xinhua / Xinhua

Вал-Верде, 29 сентября. Техасский округ Вал-Верде планирует объединиться с другими приграничными городами и подать в суд на администрацию президента США Джо Байдена из-за большого количества мигрантов. Об этом заявил комиссар местной полиции Бо Неттлтон.

По словам правоохранителя, округам и городам Техаса и других штатов необходимо объединить усилия и бросить вызов иммиграционной политике США, которая привела к самому большому притоку мигрантов на южной границе за последние 20 лет.

«Мы говорили об иммиграционной реформе столько, сколько я себя помню. Обе стороны в тот или иной момент контролировали Вашингтон в течение последних 20 лет, и мы ничего не смогли с этим поделать, кроме как создать тот беспорядок, который у нас есть сегодня», — сказал Неттлтон.

Комиссар округа добавил, что годы неэффективной политики вынудили приграничные города испытывать этот кризис. По его словам, судебный процесс если не решит проблему, то привлечет к ней внимание.

«Пятьдесят процентов населения этого города сидело под мостом — как мы, с нашей налоговой базой, должны решать эту проблему? Это полный провал всего, что происходит в Вашингтоне не только за последние два года, но и в течение многих-многих лет», — заключил он.

Стихийный лагерь

В середине сентября тысячи мигрантов организовали временный лагерь под приграничным мостом у американского города Дель-Рио. Утром 16 сентября прибежище насчитывало более 8 тыс. человек, к вечеру их было уже 10 тыс. Большинство мигрантов являются гражданами Гаити, а также Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

Количество беженцев резко увеличилось после того, как правительство США распространило статус «временно защищенных» на граждан Гаити, пострадавших в августе от разрушительного землетрясения и переживающих острый политический кризис после убийства президента.

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мигранты сша техас кризис
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