Приграничные города США готовятся подать в суд на Байдена из-за наплыва мигрантов

Вал-Верде, 29 сентября. Техасский округ Вал-Верде планирует объединиться с другими приграничными городами и подать в суд на администрацию президента США Джо Байдена из-за большого количества мигрантов. Об этом заявил комиссар местной полиции Бо Неттлтон.

