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Насильник-рецидивист предстанет перед судом за нападение на девочек в Нижневартовске
Происшествия
Насильник-рецидивист предстанет перед судом за нападение на девочек в Нижневартовске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Бывший заключенный едва не изнасиловал двух 11-летних девочек. Как стало известно ФАН, это 52-летний мужчина, который буквально за неделю до происшествия вышел из тюрьмы.

Преступление было совершено 8 декабря около 17:30 вечера. Незнакомец напал на девочку и потащил ее в кусты. Благодаря удачно сложившимся для нее обстоятельствам она не пострадала. Вторую попытку он совершил сразу же, и она опять вышла неудачной. После совершенного злодеяния, как выяснилось позже, он скрывался в Тюмени.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ “Угроза убийством” и “Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних”. Обвиняемый вину не признал, вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России ХМАО — Югра Денис Волощенко.

Было установлено, что подозреваемый был ранее судим за надругательства над малолетними детьми, мужеложество и освободился в начале сентября из колонии, где сидел за убийство.

«Первой девочке помогли спастись люди, — рассказывает ФАН источник в правоохранительных органах. — Когда он ее целовал в кустах и трогал за тело, то его вспугнула проходящая мимо компания людей. Злодей испугался и отпустил жертву. Она зашла в магазин и выждала время, чтобы вернуться домой. Он убежал с места преступления с безумными глазами. Другая потерпевшая оказалась бойкой девчонкой. Злоумышленник ее настиг буквально в подъезде соседнего дома, практически через минуту. В тот момент, когда он ее обхватил сзади и залез под юбку, она несколько раз ногами и руками ударила нападавшего. Тот он от неожиданности на несколько секунд застыл, а школьница выбежала из подъезда и спряталась на улице. Когда опасность миновала, дети сообщили обо всем родителям».

На следующий день по городу поползли различные слухи, одни страшнее другого. Силовикам поставили задачу как можно быстрее найти преступника.

По словам собеседника агентства, они изучили записи видеокамер и вычислили, что следы ведут к железнодорожному вокзалу. Его полные данные они сообщили полицейским. Потом, проверяя по базам, установили, что он стоит на учете в местном реабилитационном центре. В нем сообщили, что мужчина уехал Тюмень. Там в таком же госучреждении была выставлена засада. Через некоторое время появился 52-летний подозреваемый. Его задержали, сопротивления он не оказывал.

Подозреваемому сразу же предъявили обвинение. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как ранее писал ФАН, двое мигрантов полтора часа насиловали жительницу Подмосковья.

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