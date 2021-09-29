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Ксения Бородина честно рассказала об отношениях с Бузовой
Шоу-бизнес
Ксения Бородина честно рассказала об отношениях с Бузовой
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 29 сентября. Известная телеведущая Ксения Бородина откровенно ответила на вопрос поклонников о ее отношениях с бывшей коллегой по «Дому-2» Ольгой Бузовой.

Один из поклонников звезды телевидения поинтересовался у нее, как складываются отношения с бывшей ведущей «Дома-2». Бородина отметила, что все всегда хотели дружбы между ней и Бузовой. Но дружеских отношений у них никогда не было. Об этом говорила и бывшая ведущая телешоу, пишет «Вечерняя Москва».

Бородина отметила, что слухов о ней и Бузовой всегда было много, поскольку они много лет работали вместе. Но, несмотря на это, между звездами не было ничего общего. По словам Бородиной, у них слишком разное мировоззрения.

«Это не значит, что кто-то плохой. Она не мой человек и никогда им не была. Не близки принципы, отношения к людям и так далее», — честно написала 38-летняя знаменитость в Stories в Instagram.

Несколько недель назад стало известно, что Бородина развелась с Курбаном Омаровым. Она была с ним в браке с 2015 года. Причину расставания знаменитость не назвала.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ксения Бородина честно рассказала об отношениях с Бузовой
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