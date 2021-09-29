Катя Жужа продемонстрировала изменения фигуры после третьих родов

Москва, 29 сентября. Блогер Катя Жужа показала, как поменялась ее фигура после третьих родов. Она опубликовала запись на странице в Instagram.

Бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» на днях родила третьего ребенка. Роды прошли хорошо. Сейчас блогер задумывается о восстановлении фигуры.

Катя Жужа намерена вернуть былую форму, поэтому ей придется вновь ограничивать себя в питании. Несмотря на то, что прошло всего несколько дней после рождения малыша, блогер похвасталась трансформацией тела. Она показала, как изменился ее живот за двое суток после родов.

«Как вам моя трансформация? Женский организм — уникальная вещь!» - отметила Катя Жужа.

Беременность блогера первоначально протекала легко. Но на последних сроках знаменитость призналась, что стала чувствовать слабость. Кроме того, у нее появилась бессонница, которая не позволяла ей восстановить силы.

Катя Жужа надеется, что родит еще детей. Она вместе с супругом хотели быть многодетными родителями. После третьих родов звезда выразила надежду, что следующий ребенок появится в их семье не раньше, чем через 3-5 лет.