Глава МИД Эритреи обвинил США в поддержке боевиков из эфиопского штата Тыграй

Нью-Йорк, 29 сентября. Глава внешнеполитического ведомства Эритреи Осман Салех во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Соединенные Штаты Америки пытаются сорвать процесс мирного взаимодействия его страны с Эфиопией.

По словам министра, мировое сообщество сталкивается с тремя основными вызовами: пандемией COVID-19, нарастающими и фатальными изменениями климата, угрожающими существованию всего человечества, и растущими рисками опасного международного соперничества.

«Оставляя в стороне пагубные последствия «холодной войны», ошибочная политика США и Европы, пытающихся закрепить однополярный мир, не предвещает международной стабильности и процветания. Кроме того, на международном уровне проводится жесткая политика сдерживания, направленная на предотвращение здоровой стратегической конкуренции и взаимного прогресса. Это создает атмосферу конфронтации и нестабильности со всеми последующими рисками», — отметил он.

По словам Салеха, экономические проблемы Африки, вызванные пандемией COVID-19, усугубляются военным конфликтом, который продолжается из-за «десятилетий ошибочной политики некоторых крупных игроков».

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«Совместная декларация о мире и дружбе, подписанная Эритреей и Эфиопией в июле 2018 года, положила начало новой эпохе надежд и оптимизма. Значение этого исторического достижения ярко проявилось в массовой эйфории, которую оно вызвало у народов наших стран. Но «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ) не может и не хочет принимать современные реалии. Его члены предприняли все возможное как для срыва мирного процесса между Эритреей и Эфиопией, так и для дестабилизации обстановки на родине», — заявил он.

Глава МИД напомнил, что радикалы на протяжении последних двух десятилетий продолжали оккупировать территорию официальной Асмары, грубо нарушая международное право и арбитражное решение Комиссии по установлению границ. За это время они периодически совершали нападения, провоцируя боевые действия и препятствуя реализации мирных инициатив между соседями.

«В Эфиопии НФОТ также прибегал к незаконным уловкам, чтобы свернуть позитивный процесс, происходящий благодаря воле народа. Боевики развязали войну и попытались совершить госпереворот. В цели НФОТ входили и последующие военные акты агрессии против Эритреи», — рассказал дипломат.

И если с намерениями «Народного фронта освобождения Тыграя» все понятно, то неясной остается позиция ряда западных стран, в частности, Соединенных Штатов Америки и их европейских союзников, вводящих санкции в отношении Аддис-Абебы и Асмары.

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«Я не буду тратить время и пересказывать ложные заявления, которые они распространяли, чтобы провести знак равенства между боевиками и теми, кто вынужден предпринимать сдерживающие и ответные действия, оправданные международным правом и установившейся практикой государств. Этот акт сам по себе подчеркивает структурную неадекватность глобальной системы управления, на которую я намекал в своем выступлении», — заключил Осман Салех.

Ранее официальные власти Эфиопии призвали международное сообщество отказаться от санкций и попыток вмешательства во внутренний конфликт. Китай поддержал африканскую страну, так как ограничительные меры ставят под угрозу жизнь мирного населения.