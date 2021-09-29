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Мадуро направил 17 млн долларов на завершение проектов Odebrecht
Весь мир
Мадуро направил 17 млн долларов на завершение проектов Odebrecht
pixabay.com  / 

Каракас, 29 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выделил 17,5 млн долларов на завершение строительства транспортного проекта, невыполненного бразильской компанией Odebrecht из-за коррупционного скандала. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на государственном телеканале VTV.

«Я одобрил выделение более 17,5 млн долларов наличными для возобновления работ по строительству линии 5 метро Каракаса, продолжения создания первого отрезка в районе Белло-Монте с помощью национальной инженерии», — отметил Мадуро.

Президент также объявил о выделении 18 млн долларов наличными на возобновление проекта строительства железнодорожного пути Гуаренас — Гуатире, недалеко от Каракаса. Данная инициатива тоже не была завершена бразильской Odebrecht.

«Я об этом думал и мечтал: мы восстановим работы с помощью национальной инженерии. У нас есть проекты, схема, материалы и рабочий класс. Как будто Odebrecht являются единственными, кто может построить задуманное. Мы тоже способны сделать это и завершить весь проект», — подчеркнул президент.

В Венесуэле на данный момент есть по меньшей мере 11 незаконченных работ, начатых строительной компанией Odebrecht. Более половины контрактов на 30 млрд долларов, заключенных правительством Венесуэлы с Odebrecht с 2006 года, не выполнены. Среди основных проектов было строительство линии метро в Каракасе и в штате Миранда, а также мостов над рекой Ориноко и над озером Маракайбо.

Дело Odebrecht

Дело в отношении бразильского концерна Odebrecht было возбуждено в 2016 году Министерством юстиции США в сотрудничестве с правоохранительными органами Бразилии и Швейцарии. Руководство концерна признало дачу взяток на сумму около 778 млн долларов и согласилось выплатить рекордный штраф в 3,5 млрд долларов. Компания выплачивала крупные суммы в обмен на контракты в 12 странах, в том числе в Венесуэле. В случае с боливарианской страной было обнаружено, что размер взятки намного больше — по крайней мере, 142 млн долларов между 2011 и 2014 годами.

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венесуэла строительство Odebrecht
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