Дэниэл Крэйг сломал нос Дэйву Батисте на съемках фильма об агенте 007

Вашингтон, 29 сентября. Американский актер Дэйв Батиста рассказал, что Дэниэл Крэйг сломал ему нос на съемках фильма о Джеймсе Бонде. Об этом пишет Screen Rant.

Инцидент произошел во время работы над картиной «007: Спектр». Как говорил ранее Крэйг, Батиста — профессиональный рестлер, с которым не стоит связываться. По словам актера, он нечаянно ударил коллегу по лицу и в итоге сломал ему нос. Крэйг закричал и убежал, опасаясь, что Батиста даст сдачу.

Но как заверил рестлер, все было иначе. Крэйг, действительно, сломал ему нос, но ситуация была немного другой.

«Он не убежал. Он закричал: «Черт, я сломал его нос!». И он действительно это сделал. Потом он извинился, мы посмеялись и обнялись», — сказал актер, добавив, что продолжил работу с травмой.

Фильм «Не время умирать» станет последней картиной для Крэйга в образе агента 007. Пока поиски нового актера, который воплотит образ Джеймса Бонда, не начались. Его собираются искать только в следующем году.