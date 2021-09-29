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Дэниэл Крэйг сломал нос Дэйву Батисте на съемках фильма об агенте 007
Общество
Дэниэл Крэйг сломал нос Дэйву Батисте на съемках фильма об агенте 007
Кадр из фильма «Не время умирать»

Вашингтон, 29 сентября. Американский актер Дэйв Батиста рассказал, что Дэниэл Крэйг сломал ему нос на съемках фильма о Джеймсе Бонде. Об этом пишет Screen Rant.

Инцидент произошел во время работы над картиной «007: Спектр». Как говорил ранее Крэйг, Батиста — профессиональный рестлер, с которым не стоит связываться. По словам актера, он нечаянно ударил коллегу по лицу и в итоге сломал ему нос. Крэйг закричал и убежал, опасаясь, что Батиста даст сдачу.

Но как заверил рестлер, все было иначе. Крэйг, действительно, сломал ему нос, но ситуация была немного другой.

«Он не убежал. Он закричал: «Черт, я сломал его нос!». И он действительно это сделал. Потом он извинился, мы посмеялись и обнялись», — сказал актер, добавив, что продолжил работу с травмой.

Фильм «Не время умирать» станет последней картиной для Крэйга в образе агента 007. Пока поиски нового актера, который воплотит образ Джеймса Бонда, не начались. Его собираются искать только в следующем году.

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