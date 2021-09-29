МОК: билеты на зимнюю Олимпиаду в Пекине смогут купить только жители Китая

Пекин, 29 сентября. Билеты на зимние Олимпийские игры в 2022 году будут распространяться только среди жителей Китая. Об этом рассказали в Международном олимпийском комитете.

Желающим приобрести билеты придется соответствовать требованиям по противодействию коронавирусной инфекции. Организаторы Игр-2022 сформируют их позднее. Спортивные мероприятия будут проводиться с 4 по 20 февраля следующего года.

«Требования к мерам противодействия COVID-19 для зрителей с материкового Китая и детали оформления билетов обсуждаются и разрабатываются и будут опубликованы в надлежащее время, как только они будут сформулированы», — отметили в пресс-службе МОК.

Заседание Олимпийского комитета России прошло в Москве 23 сентября. Глава организации Станислав Поздняков поделился ожиданиями от предстоящих Игр в Пекине. По его мнению, отечественные спортсмены окажутся в пятерке-шестерке ведущих стран.