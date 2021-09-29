МИД Испании обсудит с властями Алжира проходящий через Марокко газопровод

Алжир, 29 сентября. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес посетит в четверг Алжир, чтобы обсудить с официальными лицами судьбу газопровода, пересекающего территорию Марокко.

Переговоры пройдут на фоне увеличения цен на энергоносители на мировом рынке, особенно в государствах северного Средиземноморья. Кроме того, в середине сентября Мадрид одобрил новый пакет мер по сокращению счетов потребителей.

«Предстоящий визит направлен на обеспечение поставок газа в Испанию. Он состоится за несколько недель до истечения срока действия соглашения об импорте из Алжира по трубопроводу Магриб — Европа, который проходит через Марокко», — говорится в сообщении МИДа.

АНДР имеет тесные экономические связи с Мадридом и является для него главным поставщиком. Договор об использовании важнейшей магистрали, проведенной в 1996 году и снабжающей также соседнюю Португалию, истекает через месяц, 31 октября. С 2011-го проложен второй газопровод Medgaz для осуществления поставок в Испанию напрямую из Алжира.

Продление соглашения уже в течение нескольких недель является предметом активных обсуждений после того, как в конце августа АНДР объявила о разрыве дипломатических отношений с Марокко. Причиной такого решения власти назвали «враждебность» со стороны Рабата. Вскоре после этого министр энергетики Мухаммед Аркаб сообщил, что его страна намерена прекратить поставки газа в Испанию через трубопровод Магриб — Европа.