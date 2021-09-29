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Глава Чечни Кадыров получил орден «За заслуги перед Отечеством»
Общество
Глава Чечни Кадыров получил орден «За заслуги перед Отечеством»
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Грозный, 29 сентября. Лидер РФ Владимир Путин издал указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством». Об этом сообщил председатель парламента региона Магомед Даудов.

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени присужден за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и многолетнюю добросовестную работу. Председатель парламента Чечни поздравил Рамзана Кадырова с наградой.

«Вклад Рамзана Кадырова в дело восстановления мира и стабильности на чеченской земле, а также в развитие экономики и социальной сферы Чеченской Республики невозможно переоценить», — заявил Даудов.

Кроме высокопоставленных лиц России награды получают отечественные артисты. Популярный шоумен Иван Ургант удостоен ордена Звезды Италии степени кавалера за особые заслуги в продвижении дружеских связей и сотрудничества между республикой и другими странами.

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Рамзан Кадыров чечня орден
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