Глава Чечни Кадыров получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Грозный, 29 сентября. Лидер РФ Владимир Путин издал указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством». Об этом сообщил председатель парламента региона Магомед Даудов.

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени присужден за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и многолетнюю добросовестную работу. Председатель парламента Чечни поздравил Рамзана Кадырова с наградой.

«Вклад Рамзана Кадырова в дело восстановления мира и стабильности на чеченской земле, а также в развитие экономики и социальной сферы Чеченской Республики невозможно переоценить», — заявил Даудов.

Кроме высокопоставленных лиц России награды получают отечественные артисты. Популярный шоумен Иван Ургант удостоен ордена Звезды Италии степени кавалера за особые заслуги в продвижении дружеских связей и сотрудничества между республикой и другими странами.