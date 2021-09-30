Слухи об уходе США с Ближнего Востока и борьбе за первенство в регионе преувеличены

Борьба за первенство между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами не выльется в открытое противостояние. Об этом заявили профессор Евгений Сатановский и доктор Борис Долгов, комментируя сообщения, что после ухода США с Ближнего Востока в Персидском заливе должна обостриться борьба за влияние и ресурсы.

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Борис Долгов считает, что разговоры о том, будто уход США с Ближнего Востока спровоцирует противостояние между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, преувеличивают реальное положение дел.

«Вывод США своих солдат из Афганистана вызвал дискуссию о сокращении влияния Вашингтона на Ближнем Востоке и о возможном последующем уходе американцев из региона. Многие ожидают снижения роли Америки в глобальной политике. Говорить о подобном рано. Более того, Пентагон на днях заявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана был стратегической ошибкой. Это — прямое указание на то, что президент США Джо Байден как минимум не устраивает определенные политические силы как в США, так и в мире», — пояснил ученый.

Востоковед рассказал, что в Персидском заливе, в королевстве Бахрейн, расположена мощная военно-морская база США и выводить оттуда свой контингент Вашингтон не собирается. По словам эксперта, американцы ведут себя там просто вызывающе. Долгов добавил, что военнослужащие Соединенных Штатов находятся также в Иордании и Сирии и говорить, что США уходят с Ближнего Востока, преждевременно.

«Между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами существуют противоречия. ОАЭ установило дипломатический контакт с Израилем и развивает международные отношения. Саудовская Аравия этого не делает, но контактирует с израильскими спецслужбами в деле совместного противостояния Ирану. Иордания ранее, чем ОАЭ, установила контакт с Израилем, потому что это небольшая страна, которая сильно зависит от Вашингтона. При этом партия “Братья-мусульмане1”, представленная в парламенте Иордании, против общения с Иерусалимом. В Аммане, столице королевства, находится самое большое посольство США на Ближнем Востоке. Через это государство американцы зондируют весь Ближний Восток», — объяснил обстановку в регионе политолог.

Global Look Press / ТАСС / Bernd von Jutrczenka / Oli Scarff

Представитель Центра арабских и исламских исследований уточнил, что Египет пошел на контакт с Израилем под давлением Запада. И среди граждан республики, и в ее руководстве, включая военных, до сих пор сильны антиизраильские настроения. Несмотря на то что упомянутые страны заключили соглашения с Израилем ранее ОАЭ, по словам эксперта, история здесь совсем другая.

«Нефтяная конкуренция между СА и ОАЭ существует, но рынок давно поделен, и торговля не приведет королевства к серьезному противостоянию. ОАЭ входит в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, во главе которого стоит Саудовская Аравия, и покидать эту организацию не собирается. ОАЭ имеет неплохие контакты с Западом. Но Саудовская Аравия также не стоит на месте, эта страна быстро развивается. Кроме того, Саудовской Аравии отведена роль хранительницы мусульманских святынь — Мекки и Медины», — подчеркнул собеседник ФАН.

Долгов заключил, что трения между СА и ОАЭ есть, так как амбиции ОАЭ растут, они хотят повысить свое влияние в регионе, но о кардинальных изменениях на политической сцене Ближнего Востока и о каком-либо радикальном противостоянии ОАЭ с саудитами говорить рано.

Российский ученый-востоковед, один из ведущих экспертов в области политики и экономики Израиля, президент Института Ближнего Востока, профессор Евгений Сатановский убежден, что между СА и ОАЭ продолжается нормальное общение конкурирующих монархий.

«Подобную внешнюю политику проводят не только Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, но и Катар, а также прочие крупные государства Ближнего Востока. Это — “террариум единомышленников”. Когда Саудовская Аравия слишком тянула одеяло на себя, ее действия тормозили двух основных крупных игроков на Ближнем Востоке — ОАЭ и Катар. Когда в Йемене саудиты собрали Аравийскую коалицию, ее серьезным игроком стало ОАЭ, но у них были свои интересы, и они спокойно разошлись с Саудовской Аравией. ОАЭ контролируют Южный Йемен, в том числе Аден — главный морской порт и военно-морскую базу государства. В Красном море и арабском мире ОАЭ конкурирует с Саудовской Аравией. Это нормально», — поделился знаниями профессор.

Федеральное агентство новостей /

Сатановский уточнил, что отзыв саудитами капиталов из офшоров ОАЭ — это просто распоряжение своими деньгами и Саудовская Аравия сама вправе решать, как их использовать. По словам эксперта, ОАЭ достаточно богаты и подобные действия для них малозаметны: у них нет проблем с огромной территорией и большим населением, как у Саудовской Аравии, а экономика на втором месте после СА среди стран Персидского залива.

«Запрет властями Саудовской Аравии ввоза товаров из Израиля, скорее, направлен на формирование собственного имиджа перед населением страны. Это пропагандистский прием, ведь жители арабского мира настроены негативно по отношению к Израилю. Иногда подобные приемы Саудовская Аравия использует как инструмент в общении с Израилем и США, давая политикам этих стран понять, что желает каких-то уступок. Это “пинок”, который иногда используется в международных отношениях. Надо помнить, что отношения короля и Совета министров Саудовской Аравии с администрацией Байдена гораздо хуже, чем были с кабинетом Трампа», — отметил Сатановский.

Руководитель Института Ближнего Востока обратил внимание, что у СА половина системы экономики связана с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, а ОАЭ — только четверть. Он напомнил, что у этих государств разные размеры, и заметил, что ОАЭ все-таки богаче, чем Саудовская Аравия.

«И Объединенные Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия общаются с Израилем активно и давно. Договор о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, который называют “Соглашением Авраама”, был подписан в сентябре 2020 года. Египет и Иордания официально нормализовали отношения с Израилем еще раньше. Саудовская Аравия повела себя сдержаннее, однако отношения саудитов и евреев весьма прочны, особенно в сфере обороны. Совместные проекты против Ирана координируются израильтянами. Что касается подписания документов о дипломатическом взаимном признании — это всячески поощрял Трамп, Байдену эти инициативы безразличны», — сообщил Сатановский.

Собеседник ФАН отметил, что международные отношения между странами Персидского залива были «обострены» всегда. Он выразил мнение, что ждать больших перемен в расстановке политических сил на Ближнем Востоке в скором времени не стоит.

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