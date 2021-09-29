В Дамаске стартовала большая выставка традиционных ремесел Сирии

В минувший понедельник, 27 сентября, в столице Сирийской Арабской Республики (САР) стартовала большая выставка традиционных ремесел и промыслов, приуроченная к празднованию Всемирного дня туризма. Она стала одним из множества культурных и развлекательных мероприятий, которые на протяжении недели будут проходить по всей территории страны.

Федеральное агентство новостей /

Сирийские власти решили использовать данное событие для продвижения малого бизнеса, делающего акцент на историческом наследии государства и традиционных ремеслах. Особое внимание уделяется предприятиям, не имеющим своих торговых точек, где производством товаров занимаются в основном женщины.

Глава отдела маркетинга в Управлении туризма Дамаска Абдул Басит Хаттаб рассказал специальному корреспонденту международной редакции ФАН, как проходит культурное мероприятие.

По словам чиновника, в настоящее время власти активно поддерживают производства, ремесленные мастерские и небольшие частные проекты, связанные с национальной культурой. Они играют важную роль в туристическом секторе и помогают обеспечивать доходом население.

Сирия старается сохранять традиционные ремесла, демонстрирующие мастерство и творческий потенциал граждан, перенимающих ценные навыки из поколения в поколение. Их продукты являются важным символом на протяжении веков.

Федеральное агентство новостей /

Проводимая в столице ярмарка включает в себя демонстрацию товаров от более чем 110 местных производителей. Сирийцы мастерски работают с мозаикой, арабскими орнаментами, стеклом, медью и иными материалами. Кроме того, на приуроченных ко Дню туризма выставках местные жители продемонстрировали свои умения в искусстве музыки, пения и народного танца.

Проведение разного рода мероприятий в Сирии, ориентированных на международную аудиторию, крайне важно для Дамаска. За счет них власти привлекают к сотрудничеству иностранных предпринимателей. Это необходимо пережившим войну сирийцам для более успешного восстановления и развития государства.