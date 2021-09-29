Вдова фронтмена Nirvana связала хит Smells like teen spirit с его смертью

Лос-Анджелес, 29 сентября. Вдова фронтмена культовой группы Nirvana Курта Кобейна, актриса и рок-певица Кортни Лав считает, что ее покойный супруг имел шансы продолжать жизнь.

По мнению Лав, смерть вокалиста гранж-коллектива связана с хитом Smells like teen spirit. Эта песня стала главной на знаменитом альбоме Nevermind, вышедшем в 1991 году.

Трек прославил Nirvana на весь мир и стремительно принес им популярность. Именно в этом и заключается проблема, так как группа слишком быстро приобрела известность, полагает рок-певица.

Как считает вдова Кобейна, музыкантам следовало сделать главной песней пластинки Nevermind более спокойную композицию In Bloom. Фронтмен Nirvana мог выжить, если бы кто-то другой, например, лидер Pearl Jam Эдди Веддер, прославился раньше него, убеждена актриса.

«Мне не очень нравится рассуждать на тему, что «все могло сложится иначе». Но In Bloom, возможно, изменила бы ситуацию», — отметила Кортни Лав в интервью Los Angeles Times.

Курт Кобейн ушел из жизни 5 апреля 1994 года, ему было 27 лет. Официальной причиной смерти музыканта назвали самоубийство. Лав вышла замуж за фронтмена Nirvana в 1992 году, а через полгода после свадьбы родила от него дочь Фрэнсис Бин Кобейн.

Ранее австралийский велосипедист воссоздал на карте обложку альбома Nevermind. Он приурочил эту акцию к 30-летию выхода пластинки.