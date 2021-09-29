ВСУ совместно с войсками США и НАТО отработали наступление на учениях Rapid Trident – 2021

Львов, 29 сентября. Подразделения Вооруженных сил США, НАТО и Украины отработали наступательные операции в рамках совместных маневров Rapid Trident – 2021.

В сообщении украинского минобороны отмечается, что на полигоне в Львовской области продолжается активная фаза украино-американских учений. Военнослужащие по приказу выполняют наступление, преодолевают водные преграды и выходят на указанные рубежи.

«Многонациональная бригада имела эффективную артиллерийскую поддержку и помощь с воздуха от армейской авиации», — отмечают в военном ведомстве.

Согласно информации, сухопутные войска ВСУ во время маневров показали скоординированные тактические действия и совместимость с подразделениями вооруженных сил стран-партнеров.

Ранее сообщалось, что украинские и американские военнослужащие провели совместное десантирование в рамках учений Rapid Trident — 2021. Бойцы ВСУ и Вооруженных сил США десантировались с военно-транспортных самолетов Lockheed C-130 Hercules.