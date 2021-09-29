Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 21:52
21:48
Общество
Минюст исключил ФБК из реестра иностранных агентов из-за ликвидации НКО
21:48
Происшествия
Насильник-рецидивист предстанет перед судом за нападение на девочек в Нижневартовске
21:46
Весь мир
Приграничные города США готовятся подать в суд на Байдена из-за наплыва мигрантов
21:43
Спорт
«Зенит» крупно победил «Мальме» в матче Лиги чемпионов
21:37
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова устроила ликбез поклонникам
21:36
Весь мир
Мадуро направил 17 млн долларов на завершение проектов Odebrecht
21:33
Весь мир
В Дамаске стартовала большая выставка традиционных ремесел Сирии
21:29
Политика
Что кроется за очередным планом Киева по «реинтеграции» российского Крыма
21:28
Шоу-бизнес
Ксения Бородина честно рассказала об отношениях с Бузовой
21:25
Шоу-бизнес
Катя Жужа продемонстрировала изменения фигуры после третьих родов
Все новости

Власти Нигерии усиливают ограничительные меры на фоне третьей волны COVID-19
Весь мир
Власти Нигерии усиливают ограничительные меры на фоне третьей волны COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

Абуджа, 29 сентября. Власти Нигерии приостанавливают действие загранпаспортов более чем 2000 жителей страны, обвиненных в нарушении протоколов защиты от коронавирусной инфекции.

По словам доктора Мухтара Мохаммеда, который входит в президентский комитет по борьбе с COVID-19, страна переживает третью волну заболевания, поэтому правительство усиливает ограничительные меры. Особый режим проверки вводится в аэропортах, морских вокзалах, сухопутных пограничных переходах.

Власти Нигерии усиливают ограничительные меры на фоне третьей волны COVID-19
flickr.com  / @OpenUpEd

В настоящее время внимание сосредоточено на путешественниках, которые прибывают из стран, находящихся в зоне с высоким уровнем эпидемиологической угрозы. В первую очередь проверят тех, кто нарушает режим самоизоляции. Действие паспортов таких нигерийцев приостановят на год.

«Ожидается, что людей, возвращающихся из Индии, Южной Африки, Бразилии и Турции отправят на две недели карантина в специальные утвержденные правительством учреждения», — сообщает издание.

Ранее стало известно, что президент Нигерии Мохаммаду Бухари самоизолировался после возвращения из Великобритании, где проводил рабочие встречи с чиновниками и представителями бизнес-сообщества.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Власти Нигерии усиливают ограничительные меры на фоне третьей волны COVID-19
африка нигерия паспорт ограничения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru