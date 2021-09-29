Власти Нигерии усиливают ограничительные меры на фоне третьей волны COVID-19

Абуджа, 29 сентября. Власти Нигерии приостанавливают действие загранпаспортов более чем 2000 жителей страны, обвиненных в нарушении протоколов защиты от коронавирусной инфекции.

По словам доктора Мухтара Мохаммеда, который входит в президентский комитет по борьбе с COVID-19, страна переживает третью волну заболевания, поэтому правительство усиливает ограничительные меры. Особый режим проверки вводится в аэропортах, морских вокзалах, сухопутных пограничных переходах.

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В настоящее время внимание сосредоточено на путешественниках, которые прибывают из стран, находящихся в зоне с высоким уровнем эпидемиологической угрозы. В первую очередь проверят тех, кто нарушает режим самоизоляции. Действие паспортов таких нигерийцев приостановят на год.

«Ожидается, что людей, возвращающихся из Индии, Южной Африки, Бразилии и Турции отправят на две недели карантина в специальные утвержденные правительством учреждения», — сообщает издание.

Ранее стало известно, что президент Нигерии Мохаммаду Бухари самоизолировался после возвращения из Великобритании, где проводил рабочие встречи с чиновниками и представителями бизнес-сообщества.