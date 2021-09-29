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Экс-депутат Верховной рады Мирошниченко предложил запретить россиянам въезд на Украину

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 20:54
Политика
Экс-депутат Верховной рады Мирошниченко предложил запретить россиянам въезд на Украину
pixabay.com

Киев, 29 сентября. Гражданам РФ необходимо запретить въезд на Украину и не позволять россиянам зарабатывать на территории страны, заявил экс-депутат Верховной рады, националист Игорь Мирошниченко.

По мнению бывшего парламентария, Украина не должна допускать граждан Российской Федерации к работе на территории страны, так как россияне «платят налоги в бюджет РФ и финансируют российскую армию».

«Я считаю, что вообще всем русским нужно запретить ездить в Украину и вести тут гастроли или любую другую деятельность, связанную с получением прибыли», — сказал Игорь Мирошниченко.

Националист объяснил свою позицию тем, что финансирование российского бюджета якобы каким-то образом угрожает украинской государственности.

«Потому в любом случае, я считаю, запрет всем гражданам Российской Федерации зарабатывать деньги на территории Украины было бы рационально», – заключил Мирошниченко.

Ранее политолог Руслан Бортник предрек окончательный развал Украины из-за политического кризиса. По его словам, многие регионы Украины «с удовольствием присоединятся к другим странам» при первой возможности. Эксперт напомнил, что жители Украины недовольны нынешним политическим курсом действующих властей.

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украина россия верховная рада
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