Экс-депутат Верховной рады Мирошниченко предложил запретить россиянам въезд на Украину

Киев, 29 сентября. Гражданам РФ необходимо запретить въезд на Украину и не позволять россиянам зарабатывать на территории страны, заявил экс-депутат Верховной рады, националист Игорь Мирошниченко.

По мнению бывшего парламентария, Украина не должна допускать граждан Российской Федерации к работе на территории страны, так как россияне «платят налоги в бюджет РФ и финансируют российскую армию».

«Я считаю, что вообще всем русским нужно запретить ездить в Украину и вести тут гастроли или любую другую деятельность, связанную с получением прибыли», — сказал Игорь Мирошниченко.

Националист объяснил свою позицию тем, что финансирование российского бюджета якобы каким-то образом угрожает украинской государственности.

«Потому в любом случае, я считаю, запрет всем гражданам Российской Федерации зарабатывать деньги на территории Украины было бы рационально», – заключил Мирошниченко.

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