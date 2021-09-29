Долг Замбии перед китайскими кредиторами почти вдвое выше официальной статистики

Лусака, 29 сентября. Долг Замбии перед государственными и частными кредиторами Китайской Народной Республики составляет 6,6 млрд долларов, что выше суммы, обнародованной в официальных источниках.

Предыдущее правительство, возглавляемое Эдгаром Лунгу, ранее сообщало, что задолженности страны перед Пекином составляют в общей сложности около 3,4 млрд долларов, однако эта цифра далека от действительности. Реальная же нагрузка оказалась в два раза выше.

Замбийский минфин отмечает, что официальные данные в целом согласуются с оценкой CARI.

«Ключевые кредиторы и заинтересованные стороны, включая Международный валютный фонд и советников специального комитета держателей облигаций, получили более подробные данные о структуре государственного долга по каждой категории в соответствии с соглашениями о неразглашении», — говорится в ведомстве.

Отсутствие подробной информации об экономическом взаимодействии Лусаки с Пекином затрудняет процесс реструктуризации займов страны. Цифра в 6,6 млрд основана на данных, собранных CARI в Школе передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса. Она не включает штрафы или задолженности по процентам, которые продолжают накапливаться.

pexels.com /

В настоящее время Китай является крупнейшим кредитором африканского континента. При этом Вашингтон призвал власти восточного государства предоставить больше данных о ссудах и отметил, что некоторые компании из Поднебесной не в полной мере участвовали в Инициативе G20 по приостановлению обслуживания долга (DSSI).

Новое исследование показало, что займы на сумму 7,77 млрд долларов выданы Замбии и ее предприятиям 18 крупными и второстепенными банками или фондами КНР с 2000 по 2021 год. Из них Лусака выплатила по меньшей мере 1,2 млрд долларов.

Ранее стало известно, что кандидат от оппозиционной партии Хакаинде Хичилема выиграл президентские выборы в африканской республике.