Эксперт Леонков усомнился в успешности испытаний американской гиперзвуковой ракеты

Москва, 29 сентября. США сообщили об успешных испытаниях ракеты HAWC, однако российский военный эксперт Алексей Леонков поставил под сомнение реальность испытаний и заявленные характеристики оружия.

Долгое время американские военные разработчики силились явить миру свой ответ на российский гиперзвуковой «Авангард», но терпели неудачи. Однако не столь давно Пентагон заявил, что в США прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты авиационного базирования HAWC и, что она развила скорость в пять Махов. В беседе с изданием «ПолитРоссия» военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что у Пентагона все испытания «успешные», но не всегда они проходили в реальности.

Эксперт напомнил, что годом ранее США уже заявляли, что они протестировали свою гиперзвуковую ракету, но позже оказалось, что пуск состоялся в виртуальной симуляции. В реальных условиях ракета не сумела даже отсоединиться от самолета: бомбардировщик вернулся на аэродром вместе с ней.

«Каждое испытание называют успешным, но на поверку выясняется, что оно не успешное. Также нужно выяснить, какое было испытание. Оно могло быть опять электронным», — объяснил эксперт

Кроме того, Леонков заострил внимание на том факте, что по российским меркам заявленная Пентагоном «чудо-ракета» даже не считается гиперзвуковой, поскольку не преодолела порог в шесть Махов. Российский «Авангард» тем временем развивает в полете скорость в 20 Махов, а «Кинжал» — до 12 Махов. Все это с сохранением маневренности, в то время как с HAWC еще не ясно, является ли она маневренной или летит по заданной траектории как баллистическая ракета.

Британские читатели таблоида Daily Express тем временем упражняются в остроумии под публикацией на тему «чудо-ракеты» США в Сети и утверждают, что если тестовый пуск и был сигналом для Москвы, то эффекта он не возымел.