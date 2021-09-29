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Житель ЦАР рассказал, как творчество помогло ему развить сетевой бизнес
Весь мир
Житель ЦАР рассказал, как творчество помогло ему развить сетевой бизнес
Федеральное агентство новостей  /  Алексей Хмелев

Банги, 29 сентября. Житель Центральноафриканской Республики Вилфред Вивилоко превращает металлические провода в произведения искусства.

Вивилоко изготавливает игрушки, браслеты и предметы интерьера из меди, после чего продает их на рынке:

«Этому меня научил старший брат, Вианни. Еще в 11 лет мне стало интересно, как это делается. И вот сейчас я могу смастерить вертолет, мотоцикл, автомобиль. Исходники я покупаю в лавках электротоваров. За 2 метра просят 1000 франков КФА. Потом я продаю готовую работу более чем за 5000 франков КФА. Цена зависит от сложности и размера товара».

Мужчина занимается творчеством более 20 лет и к 35 годам создал небольшую сеть торговых точек. Его изделия популярны среди местных жителей. Также у него есть постоянные покупатели, которые регулярно делают заказы на крупные суммы.

«Профессия позволяет мне хорошо жить. Можно сказать, что я независим. С дохода от искусства я оплачиваю аренду, сытно ем и забочусь о семье», — рассказал Вивилоко.

Молодежь из многих стран Африки находит интересное применение для вещей, казалось бы, совершенно далеких от творчества. Юноша из Кот-д’Ивуара Астрид Куаме научился делать коллажи из старых сланцев, которые находит на пляже.

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африка цар творчество сетевой бизнес
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