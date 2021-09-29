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Тайру Бэнкс в необычном платье сравнили с курицей и павлином
Шоу-бизнес
Тайру Бэнкс в необычном платье сравнили с курицей и павлином
Global Look Press  /  ImagePressAgency

Вашингтон, 29 сентября. Американская модель и телеведущая Тайра Бэнкс показала необычное платье, в котором появилась на шоу Dancing With the Stars. Поклонники наряд знаменитости не оценили.

Модель вышла на сцену в бордовом платье от Julian Mendez Couture. Юбка наряда впереди была короче, чем сзади. Необычности образу придавала форма изделия. К платью добавили круглый драпированный элемент, похожий на крылья, с отверстиями для рук. Тайра Бэнкс дополнила образ черными сетчатыми перчатками и туфлями на каблуках.

Интернет-пользователи, увидев «лук» 47-летней знаменитости, принялись шутить в комментариях. Немногим понравился образ звезды. Некоторые сравнили супермодель с павлином и курицей.

«Мой муж сказал, что она похожа на курицу, а затем сравнил Тайру с павлином»;

«Очень нелепый наряд. Напоминает динозавра из фильма «Парк юрского периода»»;

«Того, кто облачил тебя в этот наряд, следует уволить», — пишут подписчики.

Косметологи раскрыли секреты молодости известных моделей. Некоторые из них, по мнению специалистов, прибегали к ряду процедур и операций. В частности, Тайра Бэнкс не скрывает, что корректировала скулы и делала инъекции в область лба.

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фото соцсети бэнкс
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