Премьер-министр ЦАР обещал решить проблемы аграрной отрасли

Банги, 29 сентября. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра обсудил вопросы восстановления экономического потенциала страны с лидерами общины фулани и членами Национальной федерации животноводов (FNEC).

Главной темой встречи стала декриминализация профильных коммун и реформы в аграрном секторе.

«Я в очередной раз напоминаю, что государство нуждается в сельскохозяйственной отрасли. Это важный фактор экономического роста. Постепенно мы решим все проблемы», — заявил премьер-министр.

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Ранее Анри-Мари Дондра провел встречу с центральноафриканскими предпринимателями. На мероприятии присутствовали представители крупных фирм и небольших предприятий. Стороны обсудили ряд вопросов по совместной работе на благо Центральноафриканской Республики.