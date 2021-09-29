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Премьер-министр ЦАР обещал решить проблемы аграрной отрасли
Весь мир
Премьер-министр ЦАР обещал решить проблемы аграрной отрасли
pixabay.com  / 

Банги, 29 сентября. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра обсудил вопросы восстановления экономического потенциала страны с лидерами общины фулани и членами Национальной федерации животноводов (FNEC).

Главной темой встречи стала декриминализация профильных коммун и реформы в аграрном секторе.

«Я в очередной раз напоминаю, что государство нуждается в сельскохозяйственной отрасли. Это важный фактор экономического роста. Постепенно мы решим все проблемы», — заявил премьер-министр.

Премьер-министр ЦАР обещал решить проблемы аграрной отрасли
facebook.com  / @primaturercaofficiel

Ранее Анри-Мари Дондра провел встречу с центральноафриканскими предпринимателями. На мероприятии присутствовали представители крупных фирм и небольших предприятий. Стороны обсудили ряд вопросов по совместной работе на благо Центральноафриканской Республики.

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африка сельское хозяйство цар дондра
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