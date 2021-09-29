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Ndjoni Sango: миротворцы ООН не смогли обосновать необходимость присутствия в ЦАР
Весь мир
Ndjoni Sango: миротворцы ООН не смогли обосновать необходимость присутствия в ЦАР
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 29 сентября. Руководство многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) не смогло убедить жителей Центральноафриканской Республики в необходимости своего присутствия, сообщает Ndjoni Sango.

Сотрудники МИНУСКА испортили имидж многочисленными преступлениями. Пассивность, сговор с вооруженными группами, контрабанда оружия, нелегальная торговля алмазами, смертельные аварии. И это неполный список «заслуг» миротворцев ООН.

«Голубые каски» не справились с обеспечением безопасности населения ЦАР и потеряли доверие людей. Несмотря на их присутствие, центральноафриканцы по-прежнему подвергаются нападениям радикальных формирований.

Ndjoni Sango: миротворцы ООН не смогли обосновать необходимость присутствия в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Контингент многопрофильной миссии ООН находится в республике долгие годы. Однако если бы не союзники из России и Руанды, ЦАР бы погрузилась в хаос, объяснили аналитики издания.

Эксперты уверены, что без сотрудничества с дружественными государствами страну с огромной вероятностью взяли бы под контроль боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Но благодаря консультативной поддержке российских инструкторов и помощи руандийских военнослужащих национальная армия (FACA) ликвидировала основные силы бандитов и сорвала попытку переворота.

Ранее миротворцев ООН обвинили в незаконном обогащении за счет центральноафриканцев.

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африка миротворцы цар минуска
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