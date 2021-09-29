Сын Бондарчука и Паулины Андреевой удивил отца умным взглядом

Москва, 29 сентября. Режиссер и продюсер Федор Бондарчук рассказал небольшую историю о своем сыне от актрисы Паулины Андреевой. Полугодовалому малышу удалось удивить звездного отца умным взглядом.

Кинематографист стал гостем шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале и рассказал на передаче о документальной ленте «Бондарчук. Battle», посвященной его отцу — Сергею Бондарчуку. Режиссер выступил в качестве продюсера проекта.

Говоря об отце, Бондарчук-младший отметил, что уже показал его фото своему маленькому сыну, который появился на свет 2 марта. По мнению продюсера, мальчик осознал, что ему демонстрируют снимок дедушки.

«Он умненький, глаза очень умные. Мне кажется, он понял, о ком идет речь», — отметил режиссер.

По версии Бондарчука, сын словно спросил глазами, сколько лет его дедушке. Режиссер ответил на немой вопрос малыша и сообщил ребенку, что с рождения Бондарчука-старшего прошел 101 год.

Сын от Паулины Андреевой — это третий ребенок продюсера. У кинематографиста есть взрослые сын и дочь от его первой жены, модели, телеведущей и светской львицы Светланы Бондарчук.

Через несколько месяцев после прибавления в семье Федор Бондарчук и его нынешняя супруга вместе вышли в свет. Режиссер и актриса попозировали на ковровой дорожке фестиваля «Кинотавр» в Сочи.