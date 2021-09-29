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Подполковник Марочко: директива Залужного позволит ВСУ атаковать Донбасс в любой момент
Армия
Подполковник Марочко: директива Залужного позволит ВСУ атаковать Донбасс в любой момент
facebook.com  /  Міністерство оборони України

Луганск, 29 сентября. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный буквально позволил своим солдатам обстреливать Донбасс, когда им угодно, заявил подполковник запаса НМ ЛНР Андрей Марочко.

Директива, позволяющая бойцам украинских войск в Донбассе открывать ответный огонь без согласования с Киевом, была подписана главкомом ВСУ Валерием Залужным. По его мнению, подобная инициатива должна избавить командиров от лишней бумажной волокиты. Как заявил подполковник запаса Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, который побеседовал с редакцией издания «ПолитЭксперт», подобная инициатива идет вразрез с Минскими соглашениями.

Заявление главкома ВСУ говорит о том, что Киев решил выйти из Минских соглашений, считает собеседник. По его словам, практически невозможно точно определить, первыми ли украинские войска нанесли удар или атаковали в ответ. Он подчеркнул, что бойцы армии Украины смогут прикрываться якобы ответными мерами, нанося первые удары по Донбассу. Марочко обратил внимание, что подобные решения теперь будут принимать командиры на местах по собственному усмотрению.

«Украина вышла из всех соглашений в одностороннем порядке. Сейчас положение дел получается такое, что Украина может открывать огонь, когда ей заблагорассудится. Причем решение стрелять будут принимать командиры на местах. Из тех типов вооружения, которые им доступны», — сказал подполковник, расшифровав истинный смысл директивы главкома ВСУ.

Ранее представители Народной милиции ЛНР сообщили о зафиксированном сигнале украинской системы радиоэлектронной борьбы, работавшей вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе. По словам силовиков, при помощи комплекса РЭБ войска Украины пытались воспрепятствовать работе беспилотного летательного аппарата миссии ОБСЕ.

Кроме того, российский сенатор Сергей Цеков предупредил Киев о серьезных последствиях в случае выхода украинских властей из Минских соглашений, передает телеканал «360». Он подчеркнул, что Соединенные Штаты подстрекают Украину, которая может сильно пожалеть о подобном решении.

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Все новости / Армия / Подполковник Марочко: директива Залужного позволит ВСУ атаковать Донбасс в любой момент
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