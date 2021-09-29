Историк Кнутов: американская гиперзвуковая ракета HAWC не является оружием

Москва, 29 сентября. Результаты испытаний американской гиперзвуковой ракеты едва ли могут впечатлить, ввиду чего США слишком рано радуются, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Американские военные протестировали прототип разрабатываемой в США гиперзвуковой ракеты HAWC. В Пентагоне предпочли не раскрывать подробности испытаний, ограничившись лишь информацией о том, что в качестве топлива для двигателя боеприпаса была использована смесь из углеводородного горючего и воздуха, а скорость образца достигла пяти Махов. Примечательно, что проведенные испытания стали первым с 2013 года успешным запуском американской гиперзвуковой ракеты. По словам директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова, который прокомментировал это событие для издания «Народные новости», радость Вашингтона может быть преждевременной.

Специалисты в Соединенных Штатах разрабатывали три версии гиперзвуковой ракеты воздушного базирования, однако в итоге две программы были свернуты, а все ресурсы перераспределены на третью, объяснил эксперт. Именно это и позволило американцам добиться первых результатов, так как ранее им не удалось запустить ни один прототип, подчеркнул собеседник. Однако задействованный в испытаниях вариант едва ли может похвастаться выдающимися результатами, отметил Кнутов. Об этом говорит слишком малое количество информации, озвученной Пентагоном, уточнил он.

«Мы не знаем и дальности полета этой ракеты. Возможно, она пролетела 200–300 километров. Тогда ее следует назвать не оружием, а прототипом, над которым еще работать, и работать. Не один и не два года. Самое главное, что эти данные разработчик не предоставил», — объяснил историк, почему HAWC не является оружием.

Ранее военный политолог Андрей Кошкин заявил, что американское гиперзвуковое ракетное вооружение абсолютно не угрожает России. По его словам, РФ в настоящий момент уже располагает системами защиты от подобных ракет. Тем не менее эксперт предположил, что у ВС США еще не скоро появятся такие боеприпасы.

Кроме того, глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу рассказал, что отечественные специалисты продолжают работу по усовершенствованию гиперзвуковых ракет, сообщает телеканал «360». Министр уточнил, что в скором времени радиус действия такого вооружения будет существенно увеличен.