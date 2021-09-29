Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 21:51
21:48
Общество
Минюст исключил ФБК из реестра иностранных агентов из-за ликвидации НКО
21:48
Происшествия
Насильник-рецидивист предстанет перед судом за нападение на девочек в Нижневартовске
21:46
Весь мир
Приграничные города США готовятся подать в суд на Байдена из-за наплыва мигрантов
21:43
Спорт
«Зенит» крупно победил «Мальме» в матче Лиги чемпионов
21:37
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова устроила ликбез поклонникам
21:36
Весь мир
Мадуро направил 17 млн долларов на завершение проектов Odebrecht
21:33
Весь мир
В Дамаске стартовала большая выставка традиционных ремесел Сирии
21:29
Политика
Что кроется за очередным планом Киева по «реинтеграции» российского Крыма
21:28
Шоу-бизнес
Ксения Бородина честно рассказала об отношениях с Бузовой
21:25
Шоу-бизнес
Катя Жужа продемонстрировала изменения фигуры после третьих родов
Все новости

Историк Кнутов: американская гиперзвуковая ракета HAWC не является оружием

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 20:30
Армия
Историк Кнутов: американская гиперзвуковая ракета HAWC не является оружием
af.mil  /  U.S. Air Force

Москва, 29 сентября. Результаты испытаний американской гиперзвуковой ракеты едва ли могут впечатлить, ввиду чего США слишком рано радуются, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Американские военные протестировали прототип разрабатываемой в США гиперзвуковой ракеты HAWC. В Пентагоне предпочли не раскрывать подробности испытаний, ограничившись лишь информацией о том, что в качестве топлива для двигателя боеприпаса была использована смесь из углеводородного горючего и воздуха, а скорость образца достигла пяти Махов. Примечательно, что проведенные испытания стали первым с 2013 года успешным запуском американской гиперзвуковой ракеты. По словам директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова, который прокомментировал это событие для издания «Народные новости», радость Вашингтона может быть преждевременной.

Специалисты в Соединенных Штатах разрабатывали три версии гиперзвуковой ракеты воздушного базирования, однако в итоге две программы были свернуты, а все ресурсы перераспределены на третью, объяснил эксперт. Именно это и позволило американцам добиться первых результатов, так как ранее им не удалось запустить ни один прототип, подчеркнул собеседник. Однако задействованный в испытаниях вариант едва ли может похвастаться выдающимися результатами, отметил Кнутов. Об этом говорит слишком малое количество информации, озвученной Пентагоном, уточнил он.

«Мы не знаем и дальности полета этой ракеты. Возможно, она пролетела 200–300 километров. Тогда ее следует назвать не оружием, а прототипом, над которым еще работать, и работать. Не один и не два года. Самое главное, что эти данные разработчик не предоставил», — объяснил историк, почему HAWC не является оружием.

Ранее военный политолог Андрей Кошкин заявил, что американское гиперзвуковое ракетное вооружение абсолютно не угрожает России. По его словам, РФ в настоящий момент уже располагает системами защиты от подобных ракет. Тем не менее эксперт предположил, что у ВС США еще не скоро появятся такие боеприпасы.

Кроме того, глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу рассказал, что отечественные специалисты продолжают работу по усовершенствованию гиперзвуковых ракет, сообщает телеканал «360». Министр уточнил, что в скором времени радиус действия такого вооружения будет существенно увеличен.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Историк Кнутов: американская гиперзвуковая ракета HAWC не является оружием
сша испытания кнутов гиперзвуковая ракета HAWC
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru