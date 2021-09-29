Московский суд предоставил Facebook отсрочку для выплаты многомиллионного штрафа

Москва, 29 сентября. Таганский суд Москвы предоставил Facebook отсрочку выплаты штрафа в размере 26 миллионов рублей. Согласно постановлению суда, отсрочка будет действовать до 4 октября.

Напомним, что накануне компания Facebook обратилась в московский суд с ходатайством об отсрочке оплаты штрафа, который был назначен за неудаление запрещенного в России контента.

Свою просьбу представители корпорации объяснили «техническими проблемами», которые препятствуют исполнению сдуебного постановления и выплате назначенной суммы денег.