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Московский суд предоставил Facebook отсрочку для выплаты многомиллионного штрафа
Общество
Московский суд предоставил Facebook отсрочку для выплаты многомиллионного штрафа
pixabay.com

Москва, 29 сентября. Таганский суд Москвы предоставил Facebook отсрочку выплаты штрафа в размере 26 миллионов рублей. Согласно постановлению суда, отсрочка будет действовать до 4 октября.

Напомним, что накануне компания Facebook обратилась в московский суд с ходатайством об отсрочке оплаты штрафа, который был назначен за неудаление запрещенного в России контента.

Свою просьбу представители корпорации объяснили «техническими проблемами», которые препятствуют исполнению сдуебного постановления и выплате назначенной суммы денег.

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Facebook штраф таганский суд неудаление контента
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