Экономисты рассказали о причинах роста цен на нефть

Замедление экономики Китая может снизить экономическую активность, что повлияет на снижение спроса на топливо. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

По словам экономистов, нефть завершила вчерашний день сначала годовым максимумом — достигла отметки примерно 80,7 доллара, но затем скорректировалась и опустилась на отметку 78 долларов за баррель.

«Сегодня утром нефть опускалась еще ниже — в район 77,5, но сейчас смогла отыграть к отметке 78,5 доллара за баррель», — говорят они.

Аналитики уверены, что основным негативом для нефти вчера стали данные по запасам от Американского института нефти, согласно которым они неожиданно выросли на 4,13 млн баррелей. Также увеличились запасы бензина на 3,6 млн баррелей.

«Неожиданное увеличение прервало череду роста цен на нефть и немного остудило нефтяной рынок. Сегодня участники рынка ждут официальных данных от министерства энергетики. Пока в целом ситуация для нефти остается благоприятной. Она в большей степени обусловлена тем энергетическим кризисом, который сейчас царит в Европе и в мире», — считают специалисты.

Экономисты отмечают, что цены на газ и уголь продолжают расти. По словам аналитиков, пока это помогает ценам на нефть, но участники рынка опасаются замедления экономики Китая: проблемы, которые в нем возникли на рынке жилья, могут снизить экономическую активность, что повлияет на снижение спроса на топливо.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Пока Центральный банк Китая пытается выровнять и сгладить ситуацию. Также остается актуальной проблема с коронавирусом, поскольку сейчас тревожные новости приходят из Вьетнама. Также вчера ОПЕК в своем докладе заявила, что спрос на нефть пока что продолжит расти, поэтому необходимо продолжать инвестировать в нефтяную отрасль, чтобы избежать кризиса, который сейчас наблюдается в мире. Сейчас это все идет на руку нефти. Пока актуальный диапазон — от 77 до 82 долларов за баррель», — объяснили экономисты.

Что касается золота, то оно продолжает стабильно находиться под давлением, хотя понемногу пытается снижаться. Вчера цены на золото опустились с отметки 1750 долларов за унцию в район отметки 1728. Сегодня с утра драгоценный металл немного восстановился и вернулся к отметке 1752 доллара за унцию.

«Золото в большей степени находится под давлением из-за того, что сейчас заметно растут доходности по облигациям. Все это вызвано ожиданиями, что ФРС в ближайшее время начнет сворачивать действующие стимулирующие меры, программы, а в следующем году перейдет к повышению ставок. Подрастает доллар. Для золота сейчас нет поддержки страхования от рисков и дефолта китайского застройщика Evergrande. Пока золото находится под давлением, ждем новой статистики из США», — сказали они.

ФБА «Экономика сегодня» /

Рубль в последние торговые сессии находится в очень узком диапазоне — от 72,5 до 73 рублей за доллар. Сейчас позитивом для рубля продолжают выступать высокие цены на нефть и газ, что позволяет получать дополнительный доход и бюджету, и российским компаниям. Также поддержку продолжает оказывать налоговый период, который постепенно подходит к концу. Также положительно влияет то, что наш банк на ближайшем заседании ужесточит денежно-кредитную политику путем поднятия процентной ставки.