Экс-солистка «Фабрики» Савельева призналась, что у нее были проблемы в браке с Сафоновым

Москва, 29 сентября. Бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала о трудных моментах, которые она пережила в браке с актером Кириллом Сафоновым.

Певица и ее супруг женаты с 2010 года, поэтому считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Однако в семейной жизни знаменитостей не всегда все проходит гладко. Так, Савельева призналась, что у них были проблемы в браке после появления на свет их сына Леона в 2019 году.

«У нас были непростые моменты после рождения Леона, когда мы переезжали из маленькой квартиры в новую, на коробках жили…» — вспомнила участница первой «Фабрики звезд» в интервью Wday.ru.

По словам певицы, и она, и ее муж страдали от недосыпа и переживали все трудности декретного отпуска. Сафонов и Савельева решили, что будут рядом с малышом, пока ему не исполнится шесть месяцев, но фактически провели с сыном даже больше.

Несмотря на проблемы, супругам удалось пережить непростой период, потому что они поддерживали друг друга. Как отметила экс-солистка «Фабрики», в их с актером семье все строится на доверии.

Саша Савельева признавалась, что беременность далась ей очень нелегко. Певице и ее супругу не удавалось успешно зачать малыша четыре года.