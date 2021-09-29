Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 21:50
21:48
Общество
Минюст исключил ФБК из реестра иностранных агентов из-за ликвидации НКО
21:48
Происшествия
Насильник-рецидивист предстанет перед судом за нападение на девочек в Нижневартовске
21:46
Весь мир
Приграничные города США готовятся подать в суд на Байдена из-за наплыва мигрантов
21:43
Спорт
«Зенит» крупно победил «Мальме» в матче Лиги чемпионов
21:37
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова устроила ликбез поклонникам
21:36
Весь мир
Мадуро направил 17 млн долларов на завершение проектов Odebrecht
21:33
Весь мир
В Дамаске стартовала большая выставка традиционных ремесел Сирии
21:29
Политика
Что кроется за очередным планом Киева по «реинтеграции» российского Крыма
21:28
Шоу-бизнес
Ксения Бородина честно рассказала об отношениях с Бузовой
21:25
Шоу-бизнес
Катя Жужа продемонстрировала изменения фигуры после третьих родов
Все новости

Ростовчане обнаружили труп женщины в центре города
Происшествия
Ростовчане обнаружили труп женщины в центре города
Pr Scr telegram.org  /  Ростов Главный + Комментарии

Ростов-на-Дону, 29 сентября. На одной из главных улиц Ростова — Буденновском проспекте, из окна четвертого этажа выпала женщина. По словам очевидцев, она погибла на месте.

Об инциденте ростовчане рассказали в социальной сети «ВКонтакте». 

«Скорая приехала только через 20-25 минут, до ее приезда прибыла служба спасения, которая проводила сердечно-легочную реанимацию», — написал один из очевидцев в городском паблике.

В причинах этой трагедии еще предстоит разобраться специалистам МВД. 

Ранее ФАН рассказывал, как мужчина в неадекватном состоянии выбежал из своей квартиры в районе Лефортово на Шоссе энтузиастов в Москве и выпал из окна. По одной из версий, мужчина был в состоянии психического расстройства.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Ростовчане обнаружили труп женщины в центре города
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru