Ростовчане обнаружили труп женщины в центре города

Ростов-на-Дону, 29 сентября. На одной из главных улиц Ростова — Буденновском проспекте, из окна четвертого этажа выпала женщина. По словам очевидцев, она погибла на месте.

Об инциденте ростовчане рассказали в социальной сети «ВКонтакте».

«Скорая приехала только через 20-25 минут, до ее приезда прибыла служба спасения, которая проводила сердечно-легочную реанимацию», — написал один из очевидцев в городском паблике.

В причинах этой трагедии еще предстоит разобраться специалистам МВД.

Ранее ФАН рассказывал, как мужчина в неадекватном состоянии выбежал из своей квартиры в районе Лефортово на Шоссе энтузиастов в Москве и выпал из окна. По одной из версий, мужчина был в состоянии психического расстройства.