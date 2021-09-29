Глава МИД Франции заявил о серьезном кризисе в отношениях Парижа и Вашингтона

Париж, 29 сентября. Кризис в отношениях Парижа и Вашингтона серьезен и повлияет на определение стратегической концепции НАТО, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Австралия заключила соглашение с Великобританией и США в области обороны, которое получило название AUKUS. Ради этой договоренности Канберра разорвала крупнейший контракт с французской компанией Naval Group. Во Франции этот шаг посчитали предательством.

«Кризис в отношениях Парижа и Вашингтона серьезен, он не закончился с возобновлением диалога», — сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее сообщалось, что Франция будет добиваться от Австралии компенсации за сорванный контракт по подлодкам. Пока не уточняется, какую сумму хочет получить Париж.