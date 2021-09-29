Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 21:50
21:48
Общество
Минюст исключил ФБК из реестра иностранных агентов из-за ликвидации НКО
21:48
Происшествия
Насильник-рецидивист предстанет перед судом за нападение на девочек в Нижневартовске
21:46
Весь мир
Приграничные города США готовятся подать в суд на Байдена из-за наплыва мигрантов
21:43
Спорт
«Зенит» крупно победил «Мальме» в матче Лиги чемпионов
21:37
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова устроила ликбез поклонникам
21:36
Весь мир
Мадуро направил 17 млн долларов на завершение проектов Odebrecht
21:33
Весь мир
В Дамаске стартовала большая выставка традиционных ремесел Сирии
21:29
Политика
Что кроется за очередным планом Киева по «реинтеграции» российского Крыма
21:28
Шоу-бизнес
Ксения Бородина честно рассказала об отношениях с Бузовой
21:25
Шоу-бизнес
Катя Жужа продемонстрировала изменения фигуры после третьих родов
Все новости

Глава МИД Франции заявил о серьезном кризисе в отношениях Парижа и Вашингтона

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 20:15
Политика
Глава МИД Франции заявил о серьезном кризисе в отношениях Парижа и Вашингтона
wikipedia.org  /  Jebulon / CC0

Париж, 29 сентября. Кризис в отношениях Парижа и Вашингтона серьезен и повлияет на определение стратегической концепции НАТО, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Австралия заключила соглашение с Великобританией и США в области обороны, которое получило название AUKUS. Ради этой договоренности Канберра разорвала крупнейший контракт с французской компанией Naval Group. Во Франции этот шаг посчитали предательством.

«Кризис в отношениях Парижа и Вашингтона серьезен, он не закончился с возобновлением диалога», — сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее сообщалось, что Франция будет добиваться от Австралии компенсации за сорванный контракт по подлодкам. Пока не уточняется, какую сумму хочет получить Париж.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Глава МИД Франции заявил о серьезном кризисе в отношениях Парижа и Вашингтона
сша франция кризис
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru