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Баранец: КНДР разработала гиперзвуковую ракету «Хвасон-8» с зарубежной помощью
Армия
Баранец: КНДР разработала гиперзвуковую ракету «Хвасон-8» с зарубежной помощью
Федеральное агентство новостей  /  Равид Гор

Москва, 29 сентября. Представители КНДР сообщили о первых успешных испытаниях ракеты «Хвасон-8» с гиперзвуковой скоростью полета, рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Появление у Пхеньяна столь мощного оружия стало крайне неприятным сюрпризом для Вашингтона и союзников США на Дальнем Востоке, отметил Баранец в интервью изданию «ПолитРоссия». Он выразил уверенность, что КНДР разработала данное оружие с зарубежной помощью.

«Это новый тип ракет, от которых у США (не говоря уже о Японии) будет очень сильно болеть голова… Как бы ни кичились американцы, сегодня у них нет систем, которые бы перехватывали ракеты, летящие с гиперзвуковой скоростью», — подчеркнул военный обозреватель «КП».

По словам Баранца, некоторые «развитые в военно-техническом отношении соседние страны (и это не Россия) поделились с КНДР» определенными секретами производства гиперзвукового оружия, чтобы создать геополитические и стратегические проблемы для США с далеко идущими последствиями.

Ранее Баранец объяснил, как США удалось «надеть военный намордник» на Австралию при создании блока AUKUS, и назвал Канберру «пристяжной болонкой» Вашингтона. О проведении учебных ракетных стрельб кораблями Тихоокеанского флота ВМФ РФ по мишеням у берегов Камчатки сообщала телеканал «360».

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