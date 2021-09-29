Диана Арбенина не скрывает от детей правду об отце

Москва, 29 сентября. Популярная певица Диана Арбенина честно отвечает детям об их отце. По словам артистки, у нее нет секретов от наследников.

Диана Арбенина одна воспитывает двойняшек. Сын Артем и дочь Марта появились на свет в одной из американских клиник. Об отце наследников знаменитости ничего неизвестно. Сама Арбенина лишь обмолвилась, что малыши появились на свет от американского бизнесмена.

Лидер «Ночных снайперов» призналась, что у нее с детьми нет запретных тем. И она смело отвечает им на вопросы о родном отце.

«Все идет своим чередом. Другое дело, что в данный момент им гораздо интереснее не то, почему мы с их отцом вместе не живем, а с кем я сейчас хожу в кино, с кем ужинаю и от кого получаю букеты. А еще больше они как подростки интересуются собой и собственным богатым внутренним миром», — сказала 47-летняя артистка в интервью изданию «Дни.ру».

Певица рассказала об увлечениях детей. По ее словам, дочь мечтает стать оператором и работать в киноиндустрии. Сыну интересно другое направление — разработка игровых программ. Музыкой наследники Арбениной занимаются, но звездная мать не делает из них будущих покорителей музыкального Олимпа. Певица убеждена, что Марта и Артем сами решат, чем хотят заниматься.

Артистка не видит своих детей в будущем на сцене. Наследники прекрасно понимают достоинства и недостатки творческой жизни. Поэтому Арбенина хочет, чтобы дети сами вершили свою судьбу.