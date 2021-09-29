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Виртуальный ядерный реактор поможет российским студентам в обучении

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 20:10
Хорошие новости России
Виртуальный ядерный реактор поможет российским студентам в обучении
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 сентября. Ученые из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) работают над внедрением в процесс обучения виртуальных объектов ядерной промышленности.

По словам ученых, виртуальные копии позволят более подробно изучать и организовать работу ядерных объектов. Вместе с тем у студентов появится возможность увеличивать или снижать мощность, изучать новые элементы оборудования и устройства, чтобы наглядно увидеть, как это повлияет на работу реактора.

Виртуальные копии также помогут проводить лабораторные работы и исследования по ядерной физике в условиях отсутствия реальных объектов. Это особенно актуально во время пандемии, которая затруднила прохождение практики на атомных предприятиях.

Более того, визуализация объектов ядерной промышленности также станет важным шагом в деле популяризации научных знаний, научного туризма и для повышения заинтересованности учащейся молодежи современными цифровыми технологиями, подчеркнул в беседе с РИА Новости заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров.

НИЯУ МИФИ — единственный в России научно-исследовательский ядерный университет. Его задачей является подготовка кадров атомной промышленности.

Ранее главный редактор научного портала «Атомная энергия 2.0» Павел Яковлев выразил уверенность в сохранении лидерских позиций России в сфере ядерной энергетики. По мнению специалиста, страна лидирует в разработке и коммерческом внедрении широкого спектра различных ядерных радиационных технологий.

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