Встреча без подведения итогов: о чем могли договориться Путин и Эрдоган

В российском городе Сочи состоялись двусторонние переговоры президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Встреча проходила за закрытыми дверями, однако ранее представители лидеров говорили о том, что ключевыми темами данного саммита станут двусторонние отношения и обмен мнениями по актуальным международным вопросам, в том числе обстановка в Афганистане, Закавказье и Сирии.

????????????????Владимир Путин встретился с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.



????В.В.#Путин: На международной арене мы сотрудничаем достаточно успешно, имею в виду и Сирию, и наши контакты по согласованию позиций по Ливии.



???? https://t.co/tGDeimjyzh#РоссияТурция pic.twitter.com/5jBykA4u1R — МИД России ???????? (@MID_RF) September 29, 2021

Сирийские разногласия

Тема ситуации в провинции Идлиб на территории арабской республики на данный момент является особенно актуальной. Дело в том, что северные регионы Сирии, где Анкара проводила свою военную операцию «Источник мира», все еще находятся под контролем Вооруженных сил Турции и лояльных ей боевиков из состава группировок, входящих в «Сирийскую национальную армию» (СНА).

В соответствии с существующими договоренностями, Анкара взяла на себя обязательство по обеспечению безопасности и борьбе с терроризмом в идлибской зоне деэскалации. В Москве соответствующую работу турок оценивают как неудовлетворительную. Доказывает это участившиеся в последнее время нападения радикальных исламистов.

عاجل | ارتفاع عدد إصابات إنفجار مدينة الباب بريف حلب إلى 8 أشخاص مع وقوع أضرار مادية كبيرة . pic.twitter.com/9SHOFVyKGG — باسل الحموي (@TmNcMDmxFGerFf5) September 17, 2021

Кроме того, турецкие власти обязались создать коридор безопасности шириной по шесть километров к югу и северу от трассы М4, что также до сих пор не было сделано — силы СНА все еще присутствуют в данных районах, путь фактически заблокирован. При этом протурецкие группировки нередко позволяют себе агрессивные действия в отношении сирийской армии.

Pr Scr Suriye Gundemi /

Анкара в свою очередь требует от Москвы усилий, направленных на освобождение Манбиджа и Телль Рифата от проамериканских сил курдов из «Сирийских демократических сил» (СДС), которых в Турции считают связанными с «Рабочей партией Курдистана», признанной в этой стране террористической группировкой.

Российско-турецкий саммит

В рамках сегодняшнего визита в Сочи в турецкую делегацию, помимо национального лидера, вошли руководитель Национальной разведывательной организации (MİT) Хакан Фидан, пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын и глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи в 12.15 для переговоров с Владимиром Путиным. Его сопровождают глава Национальной разведывательной организации (MİT) Хакан Фидан, глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь Ибрагим Калын pic.twitter.com/bGwxa7WGE6 — TRT на русском (@TRTRussian) September 29, 2021

По прибытии коллеги, непосредственно перед началом двусторонней беседы, Владимир Путин отметил, что российско-турецкие отношения сегодня развиваются хорошо, однако — не без сложностей. Впрочем, российский президент был настроен оптимистично.

«Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих сторон», — сказал Путин.

kremlin.ru / Администрация президента России

Эрдоган в свою очередь высоко оценил помощь РФ в борьбе с недавними лесными пожарами, объявшими страну во время курортного сезона. Он также положительно высказался о двусторонних политических, экономических и торговых связях, особенно отметив сотрудничество в военно-оборонной промышленности.

«Особенно верю в то, что укрепление и развитие турецко-российских отношений принесет большую пользу», — сказал Эрдоган.

При этом турецкий президент акцентировал внимание на том, что совместные шаги Москвы и Анкары имеют большое значение для региональной безопасности и мира в Сирии.

tccb.gov.tr / T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası

Встреча глав государств проходила в закрытом для прессы режиме. В общей сложности она продолжалась 2 часа 45 минут. Однако этим их переговоры не ограничиваются — после первого этапа беседы лидеры отправились на рабочий обед, где обсуждение актуальных вопросов продолжилось.

Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Сергей Песков, по итогам саммита не ожидается подписания новых документов. Главная цель Путина и Эрдогана — обмен мнениями по реализации уже существующих договоренностей.

Путин и Эрдоган в ходе встречи обсудят ситуацию в Сирии, сообщил Песковhttps://t.co/WO95wsmfl5 — Парламентская газета (@pnpru) September 26, 2021

Официальных заявлений по итогам визита сделано все же не было.

Возможные итоги

Военный эксперт и автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью международной редакции Федерального агентства новостей рассказал о возможных договоренностях между лидерами двух стран. Он считает, что публичных заявлений о каких-либо соглашениях Путина и Эрдогана ждать даже в ближайшие дни не стоит. Однако не исключено, что за закрытыми дверями лидеры достигнут консенсуса по некоторым аспектам урегулированию ситуации с Сирийской Арабской Республике.

«Ну, по опыту всех предыдущих сделок России и Турции по Сирии, как правило, результаты достигаются уже скорее постфактум. То есть, скажем, по обмену Африна на зеленые анклавы западной Сирии, сделки по Думе, Гуте или по операции Турции в Рожаве (северо-восточная часть страны, включающая в себя провинции Ракка и Хасака — Прим. ред.). О них официально никто не объявлял, стороны в закрытом порядке договаривались о тех или иных условиях, а уже по факту отчитывались о выполнении своих условий», — считает военный обозреватель.

В качестве примера эксперт привел антикурдские операции турецкой армии в приграничных районах Сирии, которым РФ не препятствовала.

flickr.com / @Kurdishstruggle

«Если какие-то договоренности будут достигнуты, то через некоторое время какие-то подвижки можно будет проследить. Турция отведет часть каких-то своих опорных пунктов на север, сдвинет свою линию контроля. Ну или Сирия проведет операцию к югу от дороги, если террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ) не подчинится требованиям Анкары. Но опять же, об этом никто заранее не объявит. Если такой сценарий реализуется, мы увидим уже фактический результат», — сказал обозреватель.

При этом Борис Рожин отметил, что если лидеры не придут к новой сделке, а Анкара продолжит затягивать выполнение взятых на себя соглашений по решению идлибского вопроса, то возможно проведение силовой операции, реализуемой сирийской армией. Эксперт напомнил о действиях, предпринятых в свое время правительственными силами для освобождения от радикальных группировок стратегически важной трассы М5.

«Эта операция проводилась потому, что Турция не выполняла своих договоренностей. Сирийская армия при поддержке России по факту ее разблокировала в ходе прямого конфликта с протурецкими группировками», — напомнил Рожин.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Исходя из этого, эксперт отметил, что на трассе М4, где Турция должна создать коридор безопасности, ситуация может повториться. Тем не менее военный обозреватель думает, что до этого не дойдет, а Путин и Эрдоган решат вопрос посредством новых соглашений.

«По крайней мере с обеих сторон демонстрируется настрой на то, что нужно договариваться по Идлибу», — считает автор Telegram-канала Colonelcassad.

Также Борис Рожин отметил, что в данном случае важную роль может сыграть уступка Анкары в вопросе прямого взаимодействия с администрацией сирийского президента Башара Асада. Если Эрдоган пойдет на этот шаг, то затягивание выполнения некоторых обязательств с его стороны может вызывать меньшее давление от России.

«Потому что с точки зрения Москвы дальнейшая международная легитимизация Асада в данном случае важнее», — сказал эксперт.

Global Look Press / Ammar Safarjalani / Xinhua / Kremlin Pool / Global Look Press

Рожин напомнил об участии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, направленном на урегулирование ситуации в районе Деръа аль-Балад, где недавно произошло обострение с участием местных вооруженных группировок и правительственной армии.

Работа сотрудников ЦПВС помогла добиться мирного решения проблемы, боевики сдают оружие и урегулируют свой статус, а регион становится безопасным. Это позволило добиться открытия границы с Иорданией, которая выразила готовность активнее взаимодействовать с сирийским руководством. Так, отношения между Амманом и Дамаском стали улучшаться, а республика получила возможность стабилизировать экономическую обстановку.

Федеральное агентство новостей /

Единое направление

Также, по мнению Бориса Рожина, Москва и Анкара имеют еще одну общую точку соприкосновения — намерение добиться вывода сил США из регионе. На этом фоне цели двух государств совпадают, что не исключает достижение каких-то новых договоренностей. При этом каждая из заинтересованных сторон имеет для этого свои мотивы.

«Если Россия позиционирует уход США как освобождение Сирии, то Эрдоган рассматривает это как устранение проблемы поддержки американцами курдского сепаратизма на территории северо-восточной арабской республики, который угрожает в том числе и Турции», — считает военный обозреватель.

Вашингтон открыто поддерживает группировку «Сирийские демократические силы» и иные формирования, входящие в «Рабочую партию Курдистана». И эта проблема играет важное значение в выдавливании Соединенных Штатов из региона, считает Рожин.

twitter.com / @CJTFOIR

После ухода Соединенных Штатов из Сирии у курдских формирований будет небольшой выбор, поскольку реальной силы данные формирования не имеют.

«Кроме курдов за американцев там никто не цепляется. И Иран, и Россия, и Турция, и сама Сирия заинтересованы в том, чтобы их оттуда убрать, хотя причины для этого у них могут различаться», — подытожил эксперт.

Как бы то ни было, о реальных результатах российско-турецкого саммита говорить пока рано. Переговоры прошли в максимально доброжелательной атмосфере взаимного уважения и настроя на сотрудничество. Отсутствие итоговой конференции после встречи является интригующим обстоятельством. Не исключено, что Реджеп Тайип Эрдоган расскажет новые подробности после возвращения на родину уже турецким СМИ.

1 Организация запрещена на территории РФ.