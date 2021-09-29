Неизданный альбом Дэвида Боуи выпустят почти через шесть лет после его смерти

Лондон, 29 сентября. Неизданная пластинка культового британского музыканта Дэвида Боуи увидит свет через 20 лет после записи. Альбом получил название Toy («Игрушка»).

Рок-певец записал эту пластинку в 2001 году. В нее вошли как новые композиции, так и версии треков 1964–1971 годов. Альбом так и не вышел из-за конфликта Боуи со звукозаписывающей компанией EMI/Virgin.

Согласно сообщениям на официальных страницах музыканта в соцсетях, поклонники творчества исполнителя смогут послушать эту пластинку почти через шесть лет после его смерти. Релиз запланирован на 26 ноября.

При этом для прослушивания уже доступен один из треков альбома Toy под названием You've Got A Habit Of Leaving, передает «МИР 24». Песню выпустили на стриминговых музыкальных сервисах, в том числе на Spotify и «Яндекс.Музыке».

Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года, певцу было 69 лет. К смерти культового музыканта привел рак печени. Тело Боуи кремировали, а часть его праха развеяли на фестивале Burning Man.

Ранее нью-йоркскую квартиру рок-певца выставили на продажу. Апартаменты Боуи, расположенные на Манхэттене, оценили в 16,8 миллиона долларов.