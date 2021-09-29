Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 20:22
20:21
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Фабрики» Савельева призналась, что у нее были проблемы в браке с Сафоновым
20:15
Политика
Глава МИД Франции заявил о серьезном кризисе в отношениях Парижа и Вашингтона
20:03
Армия
Баранец: КНДР разработала гиперзвуковую ракету «Хвасон-8» с зарубежной помощью
20:01
Политика
Внук Героя Советского Союза осквернил памятник Красной армии. Колонка Владимира Тулина
20:00
Общество
Паломничество Арбаин в Ираке привело к гибели тонн рыбы
19:59
Шоу-бизнес
Диана Арбенина не скрывает от детей правду об отце
19:58
Происшествия
Родственники погибших и раненых при взрыве в Бейруте устроили митинг
19:57
Хорошие новости России
Виртуальный ядерный реактор поможет российским студентам в обучении
19:55
Общество
Неизданный альбом Дэвида Боуи выпустят почти через шесть лет после его смерти
19:53
Общество
Дагестан попросит Генпрокуратуру проверить качество поставляемого топлива и света
Все новости

Руководитель RT DE и Ruptly указала на двойные стандарты по отношению к СМИ на Западе

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 20:03
Политика
Руководитель RT DE и Ruptly указала на двойные стандарты по отношению к СМИ на Западе
pexels.com  /  John Diez

Санкт-Петербург, 29 сентября. Запад руководствуется двойными стандартами по отношению к средствам массовой информации, заметила руководитель немецкоязычных каналов RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.

Видеохостинг YouTube удалил без права восстановления каналы RT DE и Der Fehlende Part. В России же работает больше 40 немецких СМИ. Но если в России в качестве ответных мер будет заблокирован, например, немецкий Deutsche Welle, то как это воспримут в Германии? На эту тему порассуждала руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова в прямом эфире медиацентра «Патриот».

«В Германии это все воспринимается как что-то очень отвратительное. Как то, что происходит давление», — сказала Токтосунова.

Руководитель RT DE и Ruptly указала на двойные стандарты по отношению к СМИ на Западе
pixabay.com  / 

На Западе процветает политика двойных стандартов, поэтому когда вопрос касается российских СМИ, то никакого давления якобы нет, но если дело касается зарубежных изданий, то все воспринимается с точностью до наоборот.

«Нас не аккредитовывают на мероприятия, с нами отказываются работать агентства. <…> Когда это все происходит — это ничего страшного, тут никакого давления нет, считают они. А вот когда в России только заикаются о том, не посмотреть ли нам на условия немцев в России — это обратная реакция. Значит, "злая страшная Россия давит на свободу слова"», — подытожила Динара Токтосунова.

Ранее руководитель RT DE и Ruptly рассказала об атаках Запада на проекты агентства. По словам Токтосуновой, RT очень рассчитывает на хороший исход и разблокировку каналов.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Руководитель RT DE и Ruptly указала на двойные стандарты по отношению к СМИ на Западе
запад сми youtube
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru