Руководитель RT DE и Ruptly указала на двойные стандарты по отношению к СМИ на Западе

Санкт-Петербург, 29 сентября. Запад руководствуется двойными стандартами по отношению к средствам массовой информации, заметила руководитель немецкоязычных каналов RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.

Видеохостинг YouTube удалил без права восстановления каналы RT DE и Der Fehlende Part. В России же работает больше 40 немецких СМИ. Но если в России в качестве ответных мер будет заблокирован, например, немецкий Deutsche Welle, то как это воспримут в Германии? На эту тему порассуждала руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова в прямом эфире медиацентра «Патриот».

«В Германии это все воспринимается как что-то очень отвратительное. Как то, что происходит давление», — сказала Токтосунова.

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На Западе процветает политика двойных стандартов, поэтому когда вопрос касается российских СМИ, то никакого давления якобы нет, но если дело касается зарубежных изданий, то все воспринимается с точностью до наоборот.

«Нас не аккредитовывают на мероприятия, с нами отказываются работать агентства. <…> Когда это все происходит — это ничего страшного, тут никакого давления нет, считают они. А вот когда в России только заикаются о том, не посмотреть ли нам на условия немцев в России — это обратная реакция. Значит, "злая страшная Россия давит на свободу слова"», — подытожила Динара Токтосунова.

Ранее руководитель RT DE и Ruptly рассказала об атаках Запада на проекты агентства. По словам Токтосуновой, RT очень рассчитывает на хороший исход и разблокировку каналов.