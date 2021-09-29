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Председатель СК России Бастрыкин принял участие в международной научной конференции

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 19:43
Общество
Председатель СК России Бастрыкин принял участие в международной научной конференции
pixabay.com

Москва, 29 сентября. Международную научно-практическую конференцию «Уголовный закон и нравственность» посетил Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Быстрыкин.

Цель конференции заключалась в том, чтобы проанализировать категорию нравственности в России, учитывая ее традиционные и формирующие установки, базирующиеся на принципах справедливости, нравственности и гуманизма.

Пресс-служба следственного комитета СК РФ сообщила, что Александр Иванович выступил с докладом, в котором затронул важные вопросы современности. Он отметил, что современная молодежь безнравственна, не уважает традиционные ценности и неучтива к проблемам близких. Ряд интернет-ресурсов и представленные на них материалы несут насилие и разрушают моральную составляющую молодежи.

Председатель СК России Быстрыкин призвал возродить идеологию, направленную на поддержание традиционных ценностей и культурной идентичности. Александр Иванович упомянул о работе, которая проводится Следственным комитетом, направленной на формирование нравственных ориентиров и патриотизма среди студентов академии и кадетов.

В июне руководитель ведомства принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби. Быстрыкин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы.

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