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Путин потребовал объяснить причину задержки выполнения поручений по космической отрасли
Политика
Путин потребовал объяснить причину задержки выполнения поручений по космической отрасли
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Сочи, 29 сентября. Президент РФ Владимир Путин недоволен процессом выполнения поручений по долгосрочному развитию космической отрасли. Об этом он заявил на совещании, посвященном этой теме.

Российский лидер напомнил, что правительство должно было подготовить план по достижению долгосрочных целей в космической отрасли. Он потребовал объяснить причину задержки и доложить, когда работа будет выполнена.

Весь комплекс мер с соответствующим финансированием, по словам президента, нужно было утвердить к 30 августа. Некоторые решения уже приняты, в том числе по вопросам, связанным с системой «Глонасс».

Путин ранее допустил возможность эксплуатации Международной космической станции (МКС) после 2024 года. По его словам, Россия должна сохранять высокий уровень, чтобы конкурировать с другими государствами.

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путин президент космос
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