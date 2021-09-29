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Документальный фильм «Бондарчук. Battle» показали в Москве
Общество
Документальный фильм «Бондарчук. Battle» показали в Москве
ТАСС  /  Прокофьев Вячеслав

Москва, 29 сентября. Документальный фильм о режиссере Сергее Бондарчуке и эпохе мирового кино, в которую он жил и творил, состоялась в Москве.

Фильм, получивший название «Бондарчук. Battle», был показан в кинотеатре «Художественный». Авторами картины выступили Антон Желнов и Денис Катаев. Продюсером киноленты стал сын кинематографиста Федор Бондарчук, который так же, как и отец, связал свою жизнь с кино.

Идея снять фильм о Сергее Бондарчуке появилась у сына режиссера. Федор Бондарчук отправился к Антону Желнову и Николаю Картозии с предложением сделать картину. Они подумали, и через некоторое время Желнов согласился взяться за проект, вместе с ним был Денис Катаев.

Картина не только о Сергее Бондарчуке, но и о времени, в котором он жил и творил. Как выразился Катаев, говоря об этом периоде, это «время иллюзий и надежд всего мира».

«Он оставался в первую очередь человеком, нес гуманистическое начало в бесчеловечной системе, представил миру то, что мир хотел увидеть в это время, особенно мир после разрушительной войны», — сказал автор фильма со сцены «Художественного».

В конце осени ожидается выход документальной картины о популярной музыкальной группе The Beatles. Сериал The Beatles: Get Back будет доступен на площадке Disney+.

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кино фильм бондарчук
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