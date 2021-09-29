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Офис генсека ООН выразил обеспокоенность ракетными испытаниями в КНДР

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 19:50
Армия
Офис генсека ООН выразил обеспокоенность ракетными испытаниями в КНДР
Global Look Press  /  Yu Yang/ZUMAPRESS.com

Женева, 29 сентября. ООН не оставила без внимания новость о ракетных испытаниях в КНДР. Офис генсека организации Антониу Гутерреша выразил обеспокоенность милитаризацией Корейского полуострова.

ООН обеспокоена сообщениями о том, что КНДР провела пуск гиперзвуковой ракеты, о чем сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Мы, очевидно, видели эти вызывающие беспокойство сообщения, остаемся привержены тому, что единственный путь для Корейского полуострова - это дипломатическое взаимодействие сторон», — отметил представитель.

Сообщение об успешном испытании гиперзвуковой ракеты КНДР во вторник опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи. После этого новость о тестовом пуске ракеты подтвердили в соседней Южной Корее. Генштаб ВС страны заявил, что северокорейские военные выпустили неизвестный снаряд в сторону Японского моря.

В МИД РФ также выразили обеспокоенность в связи с ракетными испытаниями. В среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что эти испытания не должны мешать дипломатическому процессу денуклеаризация Корейского полуострова.

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