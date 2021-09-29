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NI: неспособность противостоять российским ракетам «Ярс» пугает США и НАТО
Армия
NI: неспособность противостоять российским ракетам «Ярс» пугает США и НАТО
ru.wikipedia.org  /  Виталий Кузьмин

Вашингтон, 29 сентября. Невозможность перехватить российские межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс» пугает США и НАТО. К такому выводу пришли эксперты американского издания The National Interest.

Ранее стало известно, что в Свердловской области проходят командно-штабные учения подразделений Ракетных войск стратегического назначения России. По данным Минобороны РФ, в маневрах задействованы более трех тысяч военнослужащих и порядка 300 единиц техники. В первую очередь это подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс», передает «ПолитРоссия».

Американские эксперты отметили, что ракетные комплексы «Ярс» могут быть шахтенного или мобильного базирования. При этом в последние годы российские ракетные войска отдают предпочтение передвижной версии «Ярса». Такие комплексы представляют собой весьма сложную мишень для противника. При этом в США и НАТО прекрасно осознают, что ракеты являются невидимыми и опасными, представляя серьезную угрозу для Вашингтона и Брюсселя.

«Такие ракетные комплексы трудно идентифицировать, их сложно отслеживать, по ним непросто целиться. Это делает их более живучими по сравнению с аналогами шахтенного базирования», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Пхеньян испытал гиперзвуковую ракету нового типа «Хвасон-8». Власти КНДР подчеркнули стратегическую важность запуска для развития северокорейской оборонной системы, однако не раскрыли характеристики новой ракеты.

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россия сша ярс
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