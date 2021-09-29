Расставшаяся с Олегом Анастасия Волочкова спровоцировала слухи о новом возлюбленном

Москва, 29 сентября. Скандально известная балерина Анастасия Волочкова намекнула на изменения в личной жизни. Судя по новому снимку экс-артистки Большого театра, у нее появился новый мужчина.

Мастерица шпагатов предпочитает не демонстрировать поклонникам своих мужчин, поэтому часто скрывает их лица на фото. Например, так происходило с экс-избранником знаменитости по имени Олег. На всех снимках Волочковой с бывшим возлюбленным можно было увидеть только его руку, ногу или другие детали.

Балерина впервые показала Олега публике этой весной, когда объявила о расставании с ним. Похоже, после разрыва с возлюбленным артистка оставалась в одиночестве недолго. Звезда спровоцировала слухи о новом возлюбленном публикацией в Instagram Stories.

Волочкова выложила снимок, на котором она сидит за столом на коленях у мужчины, расположившегося на диване. Загадочный представитель сильного пола обнимает балерину за талию, при этом его лицо скрыто за ее спиной.

«Свято место пусто не бывает», — подписала кадр знаменитость, поставив подмигивающий смайлик.

Задолго до романа с Олегом Анастасия Волочкова могла выйти замуж за певца Николая Баскова. Знаменитости ездили вместе на Мальдивы, и артист одаривал балерину драгоценностями. Однако в итоге оперный исполнитель не увидел в мастерице шпагатов спутницу жизни.