Глава Пентагона Остин: США не намерены возвращаться в Афганистан

Вашингтон, 29 сентября. Руководитель американского военного ведомства генерал Ллойд Остин отверг возможность повторного ввода войск США в Афганистан.

Глава Пентагона сообщил об отсутствии планов возвращения войск США в Афганистан во время слушаний в американском конгрессе. Он отметил, что быстрый крах правительственных силовых структур Афганистана под напором отрядов движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России) должен послужить поводом для переоценки общего подхода Вашингтона в военному сотрудничеству с зарубежными странами.

Генерал Остин напомнил, что афганская армия и другие силы безопасности, подчиняющиеся Кабулу, получили от США значительные ресурсы, боевую технику и оборудование. Однако все эти возможности оказались не востребованы даже для организации эффективной обороны и защиты наиболее крупных городов Афганистана, резюмировал Остин.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец указал на развитие кризиса в американо-саудовских отношениях из-за политики Вашингтона на Ближнем Востоке.

1 Организация запрещена на территории РФ.