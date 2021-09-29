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Руководитель RT DE и Ruptly указала на двойные стандарты по отношению к СМИ на Западе
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Руководитель RT DE и Ruptly рассказала об атаках Запада на проекты агентства

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 19:52
Политика
Руководитель RT DE и Ruptly рассказала об атаках Запада на проекты агентства
pexels.com  /  Anna Shvets

Санкт-Петербург, 29 сентября. Западные платформы неоднократно блокировали различные проекты информационного агентства RT, сообщила руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.

Видеохостинг YouTube безосновательно заблокировал немецкоязычные каналы RT: DE и Der Fehlende Part. Руководитель этих каналов Динара Токтосунова в эфире медиацентра «Патриот» поделилась, что это не первый раз, когда каналы закрывают без всяческих оснований.

«Хотелось бы, чтобы здравомыслие на каком-то этапе вернулось к YouTube , в чем-то — к немцам, и все было бы хорошо. Это не первый раз, когда цензуре подвергаются проекты RT. Около полугода назад Facebook удалял страницы проекта Redfish — это тоже проект RT на английском языке, который находится в Германии», — рассказала Токтосунова.

Как призналась руководитель RT DE и Ruptly, агентство очень рассчитывает на хороший исход в этой ситуации и, конечно, на разблокировку каналов, в которые вложено много сил.

«После того, как вмешивался Роскомнадзор, страницу возвращали. И в данном контексте мне хотелось бы верить в хороший исход этой ситуации, потому что проделана огромная работа. Огромное количество подписчиков, просмотров на YouTube. У нас большие успехи. Мы в последний год постоянно находимся в пятерке среди всех немецкоязычных СМИ по количеству просмотров контента в YouTube, поэтому, конечно, нам хочется быть на этой платформе», — подчеркнула Динара Токтосунова.

Руководитель RT DE и Ruptly рассказала об атаках Запада на проекты агентства
pixabay.com  / 

Многие западные СМИ пишут, что у каналов якобы были выявлены нарушения, но эта информация не соответствует действительности, заметила Токтосунова.

«Если бы у нас были многочисленные нарушения, нас бы удалили уже давно. Мы не можем позволить себе ошибаться, так как за нами смотрят сотни глаз недоброжелателей. Мы постоянно изучаем новые правила YouTube, ходим на их вебинары», — подытожила руководитель RT DE и Ruptly.

Ранее сообщалось, что Россия обратилась к ЮНЕСКО из-за блокировки немецкоязычных каналов RT на YouTube. В Москве заметили, что действия видеохостинга направлены на ограничение доступа к информации.

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rt интернет youtube
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